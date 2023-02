Novo vídeo mostra bandido sem perna pulando e comparsa ‘confuso’ durante roubo de carro no litoral de SP

Crime aconteceu em São Vicente (SP). Segundo a vítima, bandidos estavam armados e roubaram, além do carro, a mochila escolar da filha dela, que estava no veículo. Bandidos aparecem ‘atrapalhados’ em novo vídeo do roubo de carro no litoral de SP

Um novo vídeo da dupla que roubou o carro de uma mulher em São Vicente, no litoral de São Paulo, mostra um ângulo diferente da ação dos criminosos. As imagens, obtidas pelo g1 neste domingo (12), flagraram o ladrão sem uma perna ‘tomando a iniciativa’ do delito, enquanto o comparsa ficou parado na calçada, coçando a cabeça por alguns segundos (veja o vídeo acima).

O assalto aconteceu na Rua Theotônio Gonçalves Corvello, no bairro Cidade Náutica. Os bandidos armados passavam pelo local enquanto a vítima, que estava com a filha de 11 anos dormindo no carro, estacionava o veículo. Ninguém se feriu, e a dupla ainda não foi presa.

No novo conteúdo, que foi gravado por uma câmera de monitoramento em um imóvel mais próximo do local onde o crime aconteceu, é possível ver que o bandido sem uma perna soltou o ombro do comparsa ao passar pelo carro e, imediatamente, sacou a arma. O outro, por sua vez, deu mais alguns passos na calçada e só pareceu tomar conhecimento da ação do colega segundos depois.

Segundo a vítima, além do carro, os criminosos levaram uma mochila escolar da filha dela, que estava no veículo. A mulher, que preferiu não se identificar, contou ter chamado a Polícia Militar (PM) e, depois, registrado um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso. O g1 entrou em contato com a corporação para mais informações sobre o ocorrido, mas não obteve resposta.

Momentos de tensão

Apesar de ninguém ter se ferido, a vítima contou ao g1 ter passado por momentos de tensão durante o assalto. Ela relatou, ainda, ter visto a dupla ao longe, antes de ser abordada, mas não imaginou o perigo naquele momento.

“Dei aquela ‘olhadinha básica’ [antes de sair] e vi dois homens se aproximando pela calçada. Mas, até então, um era perneta e, de longe, parecia até ser uma criança, pois era franzino, e estava ‘apoiado’ no outro. Eles chegaram já de arma em punho, batendo no vidro e gritando”, lembrou.

