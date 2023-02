Novos cartões devolvem parte do valor gasto na fatura em investimentos

Diversas instituições financeiras passam a oferecer o investback como benefício. Confira sete fatos sobre a novidade. Inteligência Financeira

Fazer compras com cartão de crédito e receber parte do que gastou em investimentos é a novidade que algumas instituições financeiras vêm oferecendo aos seus clientes. O chamado investback, irmão mais novo do cashback (dinheiro de volta) e “neto” dos clássicos programas de milhas, vem ganhando adeptos. A mecânica é semelhante à das outras modalidades de recompensa: os valores gastos com o cartão atrelado ao benefício revertem um percentual dos gastos em investimentos. Mas é uma boa opção para você? Vamos aos fatos.

Fato 1: é restrito à investidores

Para conseguir um cartão de crédito com investback, pelo menos por enquanto é preciso ter conta em uma corretora (que pode ser banco digital) e um valor mínimo aplicado, que pode variar de R$ 5 mil a R$ 50 mil. Ou seja, é um complemento para quem já tem investimentos.

Fato 2: o benefício pode encarecer significativamente o valor da anuidade do cartão

Sim, é preciso ficar atento à pegadinha de dar com uma mão e retirar com outra, que acontece quando o valor pago pelo investimento é inferior à taxa de juros cobrada pelo cartão. A boa notícia é que existem cartões que não cobram mais por isso, portanto é preciso pesquisar antes de aderir ao programa.

Fato 3: a corretora define o ativo de investimento atrelado ao benefício

Mas algumas delas oferecem opções em renda fixa ou variável, atendendo a diferentes perfis de investidor. A decisão é tomada no momento da adesão, assim como a taxa de juros da recompensa. A partir daí, é só acompanhar os rendimentos.

Fato 4: há formas de aumentar o percentual retornado em investimentos

Boa parte das instituições têm parcerias com e-commerces que oferecem melhores taxas de retorno na compra de determinados produtos, chegando a 10% de investback contra 1% nas compras regulares.

Fato 5: a busca por recompensas pode ser um tiro no pé

Assim como uma liquidação faz muita gente comprar o que não precisa, os programas de recompensa – como o investback – podem estimular o consumismo a partir da falsa sensação de vantagem. Basta considerar: é mais vantajoso comprar para reverter uma pequena parcela do gasto em investimentos ou investir todo o dinheiro que seria gasto na compra?

Fato 6: o cashback pode ser mais vantajoso

Existem programas que revertem valores maiores em dinheiro na conta. Esse recurso pode virar investimento assim como ocorreria com o investback, com a vantagem de que a alocação é feita de acordo com a estratégia do investidor.

Fato 7: mais do que certo ou errado, entenda se o investback é adequado para você

Como você sabe, no mundo dos investimentos quase tudo é relativo, e com o investback não é diferente. Por isso, é fundamental conhecer e interpretar todos os detalhes do programa e as chamadas linhas finas. Descubra o prazo de liquidez do ativo, os critérios de elegibilidade ao programa e os de exclusão, o prazo de alocação do recurso, o valor da anuidade e se há outras modalidades de recompensa para compará-las.

