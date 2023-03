Novos casos de Covid-19 na região de Campinas caem 41% em semana com alta de vacinados

Busca por vacina bivalente em Campinas para idosos aumentou na última semana. Balanço foi realizado junto às 31 prefeituras da região, mas 10 cidades não divulgaram novos números da Covid-19. Vacina bivalente da Pfizer em Campinas

A região de Campinas (SP) registrou queda de 41% nos novos casos de Covid-19 na última semana. O levantamento, feito junto às prefeituras das 31 cidades, aponta que 826.421 confirmações da doença foram computadas desde os primeiros infectados por coronavírus até este sábado (11). Na semana passada, o total era de 825.591.

O balanço que compreende o período desde o último domingo (5) até este sábado (11) abrange dados de 21 cidades – dez não divulgaram números atualizados. Sendo assim, 1.830 novos diagnósticos vieram à tona, bem menos que os 3.122 da semana anterior.

Neste mês de março, a pandemia completa três anos, e 13.929 vidas foram perdidas ao todo na região. Só na metrópole froam 5.434 mortes.

Em paralelo a isso, a introdução da vacina bivalente contra a Covid – produzida com base na cepa da variante ômicron e na versão original do coronavírus – no início do mês motivou alta na procura pela imunização mais completa. Em 11 dias, 31,4 mil pessoas tomaram esta vacina só em Campinas. Os demais municípios também ofertam esta dose, ainda focada na população com 60 anos ou mais.

Mortes em estabilidade

Em relação às mortes, o cenário é de estabilidade. Foram 12 novos óbitos informados pelas secretarias de Saúde municipais nos últimos dias, contra 15 da semana anterior. Os números são semelhantes ao retratado há um mês.

Entre as cidades que tiveram mortes confirmadas, estão: Campinas, Louveira, Mogi Mirim e Valinhos.

Evolução da pandemia

No gráfico abaixo, acompanhe os dados levantados pelo g1 junto às prefeituras das 31 cidades.

Nesta semana, Hortolândia, Sumaré, Paulínia, Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Socorro, não divulgaram atualização dos dados.

Vacinação para grupos de outras idades

A imunização contra a Covid-19 com as versões monovalente da vacina continua disponível para toda a população que não completou o esquema vacinal. Não é preciso agendamento.

“Para ser vacinada a pessoa deve apresentar documento com foto e número do CPF, a carteira de vacinação (se tiver). No caso dos imunossuprimidos, também é necessária a apresentação de um comprovante médico da condição”, informou a Prefeitura de Campinas.

Os 66 centros de saúde da metrópole têm doses. Na região, os moradores devem se informar junto às prefeituras sobre os locais de vacinação.

A proteção contra casos graves da Covid-19 é recomendada desde bebês de 6 meses até idosos de todas as idades.

