Novos gestores tomam posse após mudanças no 1º escalão da Prefeitura de Palmas

Cerimônia ocorreu na manhã desta sexta-feira (27), com a presença da prefeita Cinthia Ribeiro. Nomes foram publicados no Diário Oficial de quinta-feira (26). Prefeita deu posse aos secretários na manhã desta sexta-feira (27)

Edu Fortes/Secom Palmas

Tomaram posse nesta sexta-feira (27) os novos gestores de secretarias e autarquias da Prefeitura de Palmas. As mudanças no 1º escalão já haviam sido anunciadas no fim de 2022. Os nomes foram publicados no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (25).

A cerimônia aconteceu durante a manhã, na sala de reuniões do gabinete da prefeita na sede administrativa da Avenida JK. A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), deu posse a cinco secretários, três presidentes, além de secretários executivos.

Novos secretários do município tomam posse; saiba mais

Confira os nomes do 1º escalão

Gustavo Bottós – Secretário Municipal da Casa Civil

Fabrício Viana – Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais

Fátima Sena – Secretária Municipal da Educação

Edmilson Vieira – Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais

Tom Lyra – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego

Cristian Sendic Sudbrack – Presidente da Agência Municipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Palmas

Marttha Ramos – Presidente da Fundação Municipal da Juventude de Palmas –

Raimundo Nonato Júnior – Presidente da Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Palmas

Foram nomeados também Fernanda Teixeira Halum Pitaluga para ocupar a secretaria-executiva da Sedes; João Paulo César Lima como secretário-executivo de Finanças (Sefin); e Nélio Lopes Nogueira como secretário-executivo da Fundação Cultural de Palmas.

Durante o evento de posse dos gestores, a prefeita informou que ainda haverá outras modificações na gestão para este ano.

Vito Califano