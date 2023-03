Novos radares fixos em São Carlos começam a operar em abril; saiba os locais

Serão 10 radares fixos e três pontos com equipamentos de fiscalização de avanço de sinal e de faixa de pedestre. Radares fixos começam a operar em São Carlos em abril

Prefeitura de São Carlos/Divulgação

São Carlos (SP) inicia em 6 de abril a operação de 10 novos radares fixos de velocidade e 3 de avanço de faixa e sinal vermelho. O município está há 1 ano e 4 meses sem esse tipo de fiscalização. (veja abaixo os locais e a velocidade máxima).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Os equipamentos estão sendo instalados pela empresa Talentech, que venceu a licitação com validade de cinco anos, com valor total da contratação de R$ 21,7 milhões

Os dispositivos de fiscalização precisam dispor de funcionalidades como registro de latitude e longitude e reconhecer placas de veículos.

Conforme o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, a etapa de transição será acompanhada de campanhas de conscientização à população.

“Os radares estarão funcionando em breve, com previsão de início ainda para o mês de abril, e por isso faremos uma campanha de divulgação com os locais em que teremos radares instalados. A empresa Talentech já está instalando todos os radares e nos próximos dias fará a aferição com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). No entanto, as infrações só serão aplicadas após divulgação prévia feita pela Prefeitura quanto a data correta de início da fiscalização”, afirmou.

Aumento de acidentes

Nos últimos anos, São Carlos teve aumento do número de acidentes de trânsito, passando de 1.053 ocorrências não fatais em 2021 para 1.163 em 2022 (aumento de 2,88 para 3,18 acidentes por dia).

O número de óbitos teve diminuição, passando de 34, em 2021, para 25 no último ano. Em 2023, já foram registrados quatro óbitos.

Veja os locais dos radares fixos de velocidade:

Av. Getúlio Vargas – Centro-Bairro/Bairro-Centro – 60 Km/h (radar fixo);

Av. Dr. Heitor José Reali – Bairro/Centro 60 Km/h (radar fixo);

Av. Morumbi – Rodovia-Bairro/Bairro-Rodovia – 60 Km/h (radar fixo);

Av. Bruno Ruggiero Filho – Shopping/Centro – 60 Km/h (radar fixo);

Av. Trabalhador Sãocarlense – USP-Rodoviária – 60 Km/h (radar fixo);

Av. Miguel Petroni/Rua João de Guzzi – Bairro-UPA Santa Felícia – 60 Km/h (radar fixo);

Av. Comendador Alfredo Maffei – SESC-Centro – 60 Km/h (radar fixo);

Av. Comendador Alfredo Maffei – Bairro-Centro – 60 Km/h (radar fixo);

Av. Ray Wesley Herrick – Tecumseh-Bairro/ Bairro- Tecumseh – 60 Km/h (radar fixo);

Av. São Carlos – Centro/Rodovia – 60 Km/h (radar fixo);

Radares de avanço de sinal e de faixa de pedestre:

Av. Getúlio Vargas com Rua Ernesto Gonçalves Rosa Junior (equipamento de fiscalização não metrológica);

Av. São Carlos com Rua Geminiano Costa (equipamento de fiscalização não metrológica);

Av. São Carlos com Rua XV de Novembro (equipamento de fiscalização não metrológica).

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

pappa2200