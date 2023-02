Novos salários de vereadores em Ribeirão Preto devem superar remuneração de políticos de 3 capitais

Reajuste de quase 50% foi aprovado por 19 a 1 na Câmara após uma semana de tramitação e em meio a protesto de moradores, mas ainda depende de sanção do prefeito. ACI critica pressa. Próximos vereadores em Ribeirão Preto, SP, vão ganhar mais que parlamentares de SP, RJ e BH

Após a aprovação do projeto de lei que reajusta em quase 50% os salários brutos dos políticos de Ribeirão Preto (SP) a partir de 2025, os futuros vereadores da cidade devem receber mais que os parlamentares de cidades como São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) caso o texto seja sancionado pelo prefeito Duarte Nogueira (PSDB).

Na capital paulista, o holerite de um vereador está na casa dos R$ 14 mil. No Rio de Janeiro, R$ 16 mil e em Belo Horizonte, R$ 18 mil.

De acordo com o texto, os novos salários brutos em Ribeirão Preto serão:

Prefeito: de R$ 23.054,20 para R$ 34.384,86 (reajuste de 49.14%)

Vice-prefeito e secretários municipais: de R$ 11.527,10 para R$ 17.192,43 (reajuste de 49,14%)

Vereadores: de R$ 13.809,95 para R$ 20.597,25 (reajuste de 49,14%)

O professor de gestão pública, Leonardo Augusto Amaral Terra, explica que não há restrição para o reajuste no âmbito legal.

“O que a gente vê nesse caso é uma questão ética, um problema de os políticos estarem aí, legislando em favor de um aumento numa situação econômica como a gente acabou de vivenciar aí ainda estamos vivendo” diz.

Tramitação no Carnaval

A proposta de aumento foi protocolada na quinta-feira (16), às 19h. Foram sete dias de tramitação na semana do Carnaval, até a votação, feita em meio à discussões dos vereadores e protestos da população, na noite de quinta (23).

O texto prevê reajuste de 35,56% mais a projeção de inflação de 5,79% em 2023, e de 4% em 2024. A justificativa dos políticos é que o último reajuste foi em janeiro de 2016.

A Associação Comercial e Industrial (ACI) de Ribeirão Preto está à frente da campanha para cobrar explicações sobre o reajuste nos salários dos políticos. A principal crítica é que não foi apresentado um estudo de impacto financeiro nas contas públicas para justificar o aumento.

“A Associação Comercial não é contra o aumento dos servidores, a questão é como esse aumento foi feito” diz Igor Lupino, coordenador jurídico da ACI.

Segundo Lupino, a apresentação do projeto na véspera do Carnaval e votação na semana de retorno após o feriado causou estranhamento.

“Isso alertou a gente de buscar o porquê dessa pressa”, afirma.

Reajuste em Franca

A segunda maior cidade da região, Franca, também aprovou, no final de 2022, aumento para os políticos. O reajuste é de 77%.

Com a medida, os parlamentares da cidade passarão a receber R$ 10,9 mil em vez de R$6,1 mil. Já o presidente da Câmara, que hoje tem um salário de R$ 7,2 mil, passará a ganhar R$ 12,8 mil.

