Novos servidores do Itep-RN protestam por atraso no primeiro pagamento: ’93 dias sem salário’

Servidores disseram que foram nomeados em novembro de 2022 e ainda não receberam vencimentos. Novos servidores do Itep protestam por atraso nos salários

Cedida

Servidores do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) que tomaram posse dos cargos entre o fim de 2022 o início de 2023 protestaram na quinta-feira (2) por estarem com salários atrasados. Alguns já calculam mais de 90 dias de atraso.

O problema foi confirmado pelo próprio órgão estadual, que informou que está realizando uma “força-tarefa” com a Secretaria de Planejamento e das Finanças (Seplan) “para implementação dos processos de pagamento o mais célere possível”.

Ao todo, 290 servidores foram nomeados após o concurso público do Itep, no dia 9 de novembro do ano passado. Os servidores tomaram posse do cargo e entraram em exercícios nos dias seguintes, o que causa diferença no tempo de espera pelo salário de cada um.

O número de trabalhadores que estão com os salários atrasados não foi informado. Em uma foto enviada pelos manifestantes, um deles afirma que está trabalhando há 93 dias sem receber salário. Outra servidora diz que já trabalhou 53 dias sem ter previsão de quando vai receber o salário.

Segundo o Itep, uma parcela dos novos servidores recebeu seus salários, inclusive de forma retroativa, no mês de fevereiro.

Ainda de acordo com a direção do órgão, a previsão é que novos servidores já recebam seus salários no dia 15 de março, dia de pagamento dos vencimentos de março, no caso dos servidores da área de Segurança Pública.

Vito Califano