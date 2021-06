nozze-da-favola-in-10-location-da-film

Il carattere dei luoghi scelti per ospitare cerimonia e ricevimento, in alcuni casi veri e propri gioiellini architettonici, rispecchia la natura del rapporto dei futuri sposi e ne esalta sogni e obiettivi comuni. Ecco perché una decisione tanto cruciale merita un’attenta considerazione, oltre ovviamente ad una maratona di queste dieci pellicole piene d’intuizioni e suggerimenti preziosi per rendere il giorno del matrimonio a dir poco cinematografico.

1. SEX AND THE CITY: IL FILM

Una scrittrice come Carrie Bradshaw non potrebbe che salutare gli anni da single – o almeno così credere – in uno degli edifici più iconici della sua amata Manhattan, all’angolo della Fifth Avenue, ossia la New York Public Library. Nel primo film di Sex and the City s’innamora di questa casa delle storie d’amori più emozionanti della letteratura e la affitta per convolare a nozze con Mr. Big. L’edificio, costruito nel 1902, è stato realizzato dallo studio di architetti Carrere & Hastings in un sontuoso tripudio di marmi (e un costo di 9 milioni di dollari). La scena cruciale della telefonata allo sposo in fuga avviene nella Astor Hall della libreria, vicino all’ingresso principale. Questa gloriosa scalinata è stata al centro di molti set, da Colazione da Tiffany a Gossip Girl. Una scelta di classe e di prestigio.

2. BRIDE WARS

Due migliori amiche (Anne Hathaway e Kate Hudson) si accapigliano – e non solo letteralmente – per accaparrarsi l’unica data disponibile per celebrare le nozze nell’hotel più esclusivo della Grande Mela, The Plaza a New York. La commedia esplora una serie di tiri bassi ed estremi architettati ad arte per sposarsi in una delle sontuose sale da ricevimento. Questo luogo iconico, d’altronde, resta una delle location più amate dalla settima arte, scelta da Kevin in Mamma ho perso l’aereo 2 ma anche da un innamorato Tom Hank in Insonnia d’amore: proprio davanti all’ingresso sulla Fifth Avenue incontra la sua Meg Ryan. Costruito nel 1880 su un’ex pista di pattinaggio, è stato progettato dagli architetti McKim, Mead e White, ha ospitato scene letterarie di fortissimo impatto come nel romanzo Il grande Gatsby. Un vero scrigno poeticissimo!

3. LA PRINCIPESSA SISSI

Per rivivere un matrimonio royal, la Chiesa degli Agostiniani (Augustinerkirche) a Vienna è l’ideale perché ha ospitato la storia de La Principessa Sissi e le nozze con l’imperatore Francesco Giuseppe celebrate nel 1854 e rievocate nel celebre film. Nella Cappella Loreto erano soliti celebrarsi i matrimoni degli Asburgo, ecco perché alcuni resti (per essere esatti 54 cuori) dei membri della dinastia imperiale riposano ancora qui. La chiesa, costruita a partire dal 1330, custodisce anche il monumento sepolcrale per l’arciduchessa Maria Cristina, realizzato dal Canova. Teatro di concerti tenuti da maestri del calibro di Franz Schubert, incarna la tradizione classica e il sacro rito delle nozze nella sua forma più aulica.

4. LOVE ACTUALLY

Love Actually è una lettera d’amore declinata attraverso varie storie, situazioni differenti ed età distanti tra loro (dal 10 anni fino alla tomba). L’unico matrimonio del film è quello tra Juliet (Keira Knightley) e Peter (Chiwetel Ejiofor), sulle note di All you need is love dei Beatles. Il merito è del testimone dello sposo, Mark (Andrew Lincoln), autore di una delle più belle dichiarazioni della storia del cinema: suona alla porta degli amici e, con una serie di cartelli, apre a lei il suo cuore pur sapendo di non poter essere ricambiato. Alle nozze partecipa quasi tutto il cast, riunito nella Grosvenor Chapel di Mayfair, situata a metà strada tra le stazioni della metro Bond Street e Green Park. Il rito è anglicano e durante la Seconda Guerra Mondiale era luogo di ritrovo dei soldati statunitensi per via della vicinanza con l’Ambasciata americana. Prende il nome dal lord che l’ha edificata nel 1730 e si presenta con linee architettoniche semplici, capaci di accompagnare la maestosità delle finestre ad arco, sorrette da colonne ioniche. Tres chic!

5. RAGIONE E SENTIMENTO

Chi ha un debole per le cerimonie campagnole, le cornici bucoliche e i ricevimenti green apprezzerà il tocco classico e senza tempo nello splendido adattamento cinematografico del romanzo di Jane Austen Ragione e sentimento. Il matrimonio di Mariane (Kate Winslet) e del colonnello Brandon (Alan Rickman) non arde certo della passione che la fanciulla provava per John Willoughby (Greg Wise) ma ha uno stile più pacato, maturo, stabile. Ecco perché è celebrato in un villaggio molto pittoresco del 15° secolo, a Totnes, nel Devon, precisamente nella parrocchia Berry Pomeroy. Il terreno è di proprietà del Duca di Somerset e la storia del luogo risale al 1066, ai tempi delle conquiste normanne. Le lettrici più devote preferiscono le nozze di Elinor (Emma Thompson) con Edward Ferrars (Hugh Grant), ma sono troppo umili e dimesse rispetto alle altre. La semplicità del paesaggio racconta una bellezza pura, ancestrale, profonda e racchiude in sé le speranze e le promesse di una coppia che inizia insieme un viaggio d’amore basato sui valori d’un tempo.

6. PRIMA O POI MI SPOSO

Siccome in Prima o poi mi sposo la storia principale ruota attorno alla mancanza di vita amorosa della wedding planner interpretata da Jennifer Lopez (Mary), il film mostra più di una cerimonia di nozze, ciascuna con il proprio stile. Quella che dovrebbe regalare alla protagonista una carriera promettente riguarda una giovane facoltosa ed esigente, Fran (Bridgette Wilson), promessa sposa di un pediatra affascinante, Steve (Matthew McConaghey). Ma Cupido ci mette lo zampino e la donna infrange la prima regola di un organizzatore di matrimoni ossia: mai innamorarsi di un cliente. Ecco perché Mary mette da parte i suoi sentimenti e prepara un ricevimento da favola nel Japanese Tea Garden di San Francisco, che ha aperto i battenti nel 1894 in occasione di un’expo della California che ha ricreato un villaggio giapponese per poi diventare un angolo esotico che fonde flora, fauna e architettura. Il periodo migliore per convolare a nozze? Tra marzo e aprile, per la fioritura dei ciliegi.

7. TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE

I sentimenti sono imprevedibili, come sa bene Maria (Julie Andrews), una novizia che s’innamora del datore di lavoro, un vedovo burbero, il comandante Georg Ritter von Trapp (Christopher Plummer), con sette figli a carico. Nonostante la brutalità nazista, i due trovano la complicità e la gioia insieme, anche grazie alla musica. Il sogno d’amore viene coronato nella Nonnberg Abbey, filmata nella Chiesa barocca e a due torri di San Michele, a Wredeplatz, ad una ventina di chilometri da Salisburgo. Questa basilica (è diventata tale grazie a Papa Giovanni Paolo II nel 2005) a Mondsee ha una matrice gotica ed è stata costruita nel 15° secolo, restando la seconda più grande della regione. Celebrare il sacramento del matrimonio tra queste mura conferisce un senso di tradizione e sicurezza alla cerimonia. A dir poco indimenticabile.

8. BRIDGET JONES’S BABY

La zitella più famosa del cinema conquista il famoso anello al dito dopo varie traversie al terzo film della saga pasticciona: ecco allora che in Bridget Jones’s Baby l’imbranata giornalista protagonista (interpretata da Renée Zellweger) convola a nozze con il suo Mark Darcy (Colin Firth) dopo un nuovo equivoco riguardante una gravidanza indesiderata e dalla paternità incerta. Dopo aver già assistito al rinnovamento dei voti nuziali degli eccentrici genitori, ora è il suo turno di attraversare la navata a West Wycombe Estate, a West Wycombe, una location da sogno immersa nel verde. Di proprietà della famiglia Dashwood dal 1698, vanta al centro una splendida villa palladiana con portici e colonnati ispirati dalle abitazioni nobiliari greche e italiane. Un vero paradiso, come ha detto anche Benjamin Franklin…

9. NOTTING HILL

Immaginare che un “comune mortale” sposi “una dea” di Hollywood resta una delle fantasie moderne più diffuse. Quell’idea così romantica è stata accarezzata e raccontata in Notting Hill: la lovestory tra Julia Roberts e Hugh Grant ha portato al festoso e fastoso “sì” nel Zen Garden dell’hotel The Hempel, a Bayswater (Londra). Questa perla a cinque stelle ospita geometriche armonie green nei giardini che hanno fatto da sfondo all’happy ending della coppia formata dall’attrice Anna Scott e dal librario inglese William Thacker. Il tema del verde ricorre spesso nella loro storia d’amore, dal primo appuntamento con incursione clandestina notturna nei giardini privati londinesi alle letture spensierate sulle panchine di un parco cittadino durante la gravidanza di lei. Il ricevimento, di gran lusso e classe, ha un’atmosfera evocativa ed esclusiva.

10. PRINCIPE AZZURRO CERCASI

Ogni sposa che vuole sentirsi principessa per un giorno può ricreare le atmosfere royal abitate da Anne Hathaway (Mia) nella moderna favola disneyana ambientata nel fittizio regno di Genovia, governato con eleganza e saggezza dalla regina Clarisse (Julie Andrews). Secondo le regole della monarchia, l’erede non può salire al trono da nubile quindi la ribelle adolescente è costretta a sposarsi. La cerimonia, pomposa e regolata da un protocollo rigido, vede la protagonista alle prese con intrighi di corte e unioni combinate. Prima che incontri il vero amore nella persona che meno si aspettava le rubasse il cuore, le location che ospitano le nozze di Mia sono all’interno del Castello di Longford in Inghilterra anche se molte scene sono state girate negli interni degli studi di Los Angeles.

La dimora inglese eretta in epoca elisabettiana si trova a sud di Salisbury, nel Wiltshire. Parte dei sontuosi ornamenti sono d’oro e d’argento, materiali preziosi recuperati dal relitto della nave dell’Invincibile Armada. Per chi vuole ribadire uno status symbol basato sul potere, non c’è cornice più appropriata per i fiori d’arancio.