NSC TV anuncia finalistas da 3ª edição do “Prêmio Joinville Faz Bem”

Serão sete concorrentes em cada uma das sete categorias: Educação, Meio Ambiente, Cultura, Inovação, Esporte, Projeto Social e Joinvilense do Ano. Prêmio Joinville Faz Bem 2023

NSC TV/Reprodução

A NSC TV lança nesta quinta-feira (9), a terceira edição do “Prêmio Joinville Faz Bem”. A premiação faz parte das comemorações dos 172 anos de Joinville e tem como objetivo valorizar pessoas comuns, entidades e iniciativas que se destacam na cidade, a mais populosa de Santa Catarina.

O “Prêmio Joinville Faz Bem” é dividido em sete categorias: Educação, Meio Ambiente, Cultura, Inovação, Esporte, Projeto Social e Joinvilense do Ano. Cada uma das categorias tem três concorrentes e a votação acontece pelo g1 SC.

Os concorrentes ao prêmio em cada uma das categorias serão anunciados no Jornal do Almoço Joinville desta quinta-feira. Também durante o telejornal será iniciada a votação.

A entrega das premiações será em uma cerimônia no dia 27 de abril em Joinville.

Os finalistas foram indicados pelo público do Jornal do Almoço e por comitês temáticos de cada área com representantes da sociedade civil, de instituições públicas e privadas. Eles serão conhecidos em reportagens no telejornal, sempre nas quartas-feiras.

“Os finalistas deste ano representam mais de 600 indicações enviadas pelo público para as sete categorias do ‘Prêmio Joinville Faz Bem’. Todos têm em comum o mesmo desejo de fazer uma cidade melhor”, reforça o coordenador de Jornalismo da NSC TV em Joinville, Rafael Custódio.

Neste ano, além da premiação nas sete categorias, o “Prêmio Joinville Faz Bem” fará a entrega da Medalha Juarez Machado ao Instituto Festival de Dança de Joinville. A homenagem celebra os 40 anos do Festival de Dança, considerado o maior evento do gênero no mundo.

