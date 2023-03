nube-di-cloro-in-piscina-a-verona:-25-intossicati,-9-sono-bambini

Verona, 17 marzo 2023 – Venticinque intossicati tra adulti e bambini in una piscina nel veronese. La fuoriuscita di una nube di cloro, dovuta probabilmente ad una errata miscelazione di alcune sostanze, è la causa dell’intossicazione di 25 persone, tra cui 9 bambini, avvenuta stamane nella piscina in località Carcaro, nel comune di Bosco Chiesanuova (Verona).

I vigili del fuoco, accorsi sul posto con il personale del Suem, hanno fatto intervenire il nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) e due pulmini con i quali sono state accompagnate in ospedale a Verona le persone con sintomi lievi, mentre gli altri intossicati sono stati trasferiti in ambulanza negli ospedali della zona. È corso il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per chiarire la dinamica dell’incidente.

Vittorio Ferla