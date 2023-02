Número de desalojados sobe para 45 com cheia de rio em São Luiz do Paraitinga, SP

Defesa Civil da cidade continua em alerta, já que há registro de chuva na cabeceira do Rio Paraitinga. Cheio do Rio Paraitinga coloca Defesa Civil de São Luiz em alerta

Divulgação/Defesa Civil

O número de pessoas desalojadas por conta da cheia do Rio Paraitinga, em São Luiz do Paratinga (SP), aumentou para 45 nesta quarta-feira (1°). A prefeitura está em alerta com a situação desde o início da semana.

No fim da última terça-feira (31), dia em que o rio transbordou, 32 pessoas haviam saído de casa. As famílias atingidas moram em casas próximas ao rio e foram invadidas pela água.

Até a data, a água havia subida 4,1 metros acima do leito. Apesar do tempo no município estar aberto no momento, a Defesa Civil continua em alerta, já que há registro de chuvas na cabeceira do rio.

De acordo com o órgão municipal, dos 45 desalojados, 18 foram para a casa de parentes, enquanto 27 estão abrigadas na escola municipal Professor Waldemar Rodrigues. Eles devem ficar fora das casas em que moram até que o nível abaixe e volte a uma situação segura, considerada de normalidade.

Cheia do Rio Paraitinga

A cheia do Rio Paraitinga, em São Luiz do Paraitinga (SP), deixou a Defesa Civil da cidade em alerta desde o início da manhã da última terça-feira (31) por conta das chuvas constantes na região.

De forma preventiva, a prefeitura orientou que a população ribeirinha deixasse as casas e se abrigasse no imóvel de parentes.

Segundo a administração, um suporte com caminhões e funcionários está à disposição da população nas proximidades das margens do rio para auxiliar na remoção e transporte.

Os moradores que tiverem outras solicitações ou dúvidas, podem acionar a Defesa Civil por meio dos seguintes número de telefones: (12) 3671-1545 e (12) 99761-8745.

