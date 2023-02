Número de empresas de segurança clandestinas é maior que as regulares em Sergipe, diz sindicato da categoria

O assunto veio à tona após um produtor musical ter sido agredido por um dono de empresa de segurança em uma casa de show em Aracaju. Número de empresas de segurança clandestinas é maior que as regulares em SE

O número de empresas de segurança que trabalham de forma clandestina é maior do que as que atuam de forma legal em Sergipe. A informação foi divulgada pelo Sindicato das Empresas de Segurança (Sindesp) nesta quinta-feira (9).

De acordo com o Sindesp, existem 30 empresas de segurança regulamentadas, com 12 mil profissionais. Um levantamento do sindicato aponta que há cerca de 70 empresas atuando de forma irregular no estado. Dessas, 40 já foram denunciadas por conduta irregular, principalmente de agressões contra terceiros.

O dado veio à tona após um produtor musical ter sido agredido por um dono de empresa de segurança em uma casa de show em Aracaju, no último final de semana. O produtor musical da própria contratante denunciou a agressão e o caso ganhou repercussão.

“A empresa que fez o serviço no evento é clandestina. Ela não tem nenhum registro e trabalha irregular no estado”, disse o presidente do sindicato, Sandro Moura, que explicou ainda que para uma empresa de segurança atuar regularmente precisa de autorização da Polícia Federal.

Ainda segundo ele, até o poder público chega a contratar empresas clandestinas. “Existem prefeituras de Sergipe que contratam empresas clandestinas para fazer o evento deles”, acrescentou Sandro Moura.

A Polícia Federal informou que o setor responsável pelo caso deve emitir um posicionamento sobre o assunto nesta sexta-feira (10).

