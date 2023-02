Número de furtos em Hortolândia cresce 16% e preocupa comerciantes: ‘Da 1h até 5h é uma tortura para a gente’

Polícia do município registrou 1.599 casos em 2022, comparado a 1.374 no ano anterior. SSP afirma que intensificou medidas de segurança. Hortolândia registra aumento de casos de furto

O número de boletins de ocorrência por furtos em Hortolândia (SP) cresceu 16,37% em 2022 comparado a 2021. O aumento preocupa comerciantes, que relatam furtos frequentes com perda de equipamentos eletrônicos, alimentos e fiações.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Hortolândia contabilizou 1.599 furtos 2022. Em 2021, foram 1.374 registros.

Na região dos bairros Rosolem e Nossa Senhora de Fátima, comerciantes se uniram para registrar boletins de ocorrência e denunciar a situação.

“Posso dizer que, semanalmente, estão levando os fios. Você não pode deixar nada, um vaso de flor, não pode deixar uma caixa. Um tambor de lixo a gente deixa e eles levam. Não pode deixar nada”, conta Ricardo de Araújo, comerciante que diz ter sido furtado cinco vezes.

“Da 1h até 5h é uma tortura para a gente”, completou.

Patrícia Souza, proprietária de duas lanchonetes na região, relata ter sido furtada cinco vezes somente nos últimos três meses. “A gente não está conseguindo repor. Quando a gente repõe, vem alguém e leva embora”, conta.

A Prefeitura de Hortolândia informou que a Guarda Municipal é atuante e que a instalação de câmeras de segurança nas principais ruas e avenidas da cidade ajudam a inibir os crimes.

Imagem mostra vidro quebrado de loja fortada em Hortolândia

Reprodução/EPTV

Mais policiamento

A Secretaria de Segurança Púbica do estado (SSP) informou, em nota, que intensificou o policiamento ostensivo e preventivo na cidade.

“A Polícia Civil realiza diversas operações visando ao cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça, retirando de circulação integrantes de organizações criminosas e autores de diversos crimes, entre eles roubos e furtos. Somente em 2022, 50 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão foram cumpridos pelos policiais do município”, ressaltou a SSP.

O reforço no patrulhamento também cabe à Polícia Militar, que tem analisado os índices criminais e mapeado as ocorrências, segundo a Pasta.

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vittorio Ferla