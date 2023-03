Número de ‘gatos’ de energia flagrados em Sumaré cresce 51%, mas Campinas tem queda em 2022

Dados da CPFL, responsável pela distribuição a rede elétrica da região, apontam 11,3 mil inspeções contra fraudes em 2022. Já no ano anterior, total chegou a 11.082. CPFL constatou 11,6 mil fraudes na rede de energia na região de Campinas

O número de fraudes na rede de energia, conhecidas popularmente como “gatos”, cresceu 51,6% em Sumaré (SP) no ano passado, em relação a 2021. Os dados da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) apontam, em contrapartida, queda de 18,4% nos flagrantes de irregularidades em Campinas (SP).

O levantamento foi informado nesta sexta-feira (3) pela companhia, que é a responsável pela distribuição de energia para a maioria das cidades da região. Ao todo, 10 municípios somam 11,6 mil flagrantes de fraudes.

Segundo o gerente de Recuperação de Energia da CPFL, Victor Rios da Silva, as inspeções da companhia ocorrem a partir de uma base de dados que indica endereços com suspeitas de gatos. A companhia também possui uma inteligência artificial para tornar as inspeções assertivas.

A CPFL argumenta que é preciso combater as fraudes porque a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) as utiliza para calcular a tarifa cobrada dos clientes. Ou seja, consumidores que não têm “gatos” na rede pagam a conta dos que usam a fraude, segundo a companhia.

Denúncia sigilosa

A CPFL capta denúncias anônimas de irregularidades. As mensagens podem ser feitas pelo aplicativo “CPFL Energia”, pelo site oficial, ou ainda pelo e-mail denunciafraude@cpfl.com.br​.

“As denúncias são anônimas e ajudam a companhia a identificar locais que estejam praticando fraudes na ligação de energia”, diz a distribuidora.

Quando o crime é identificado, o responsável pode ser condenado a até oito anos de prisão. Há, ainda, o pagamento de multa como ressarcimento à companhia.

“A CPFL Energia investe em novos processos e tecnologias para minimizar o impacto da prática de furto de energia. Para instalações residenciais, uma das ações é a instalação de caixas blindadas. Já para clientes industriais e comerciais, são utilizados conjuntos de medição”, informou, em nota, a companhia.

