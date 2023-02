Número de medidas protetivas expedidas cresce 16,3% em Ribeirão, Franca, Barretos e Sertãozinho, SP

Foram 3.025 decisões em 2022, contra 2.601 no ano anterior nas quatro maiores cidades da região. Saiba como fazer denúncia em caso de violência doméstica. Pedidos de medidas protetivas a vítimas de violência doméstica aumentam na região

Reprodução / MPPA

Um levantamento feito pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostra que o número de medidas protetivas expedidas pela Justiça em Ribeirão Preto (SP), Franca (SP), Sertãozinho (SP) e Barretos (SP) em 2022 supera em 16,3% o total de 2021. Foram 3.025 decisões no ano passado, contra 2.601 no ano anterior.

Em Ribeirão Preto, o crescimento foi de 12,2%, passando de 1.581 para 1.774 decisões. Já em Franca, o número aumentou de 366 para 450.

As medidas protetivas são instrumentos judiciais instituídos pela Lei Maria da Penha e garantem proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, seja ela de caráter físico, moral ou psicológico.

“A medida protetiva é muito importante e tem que ser solicitada pela vítima, que tem que se sentir com coragem para romper o ciclo da violência”, diz o juiz da Vara da Violência Doméstica e Familiar de Ribeirão Preto, Caio César Velluso.

Medidas expedidas por ano nas 4 maiores cidades da região

Como fazer a solicitação

A solicitação pode ser feita por meio de boletim de ocorrência on-line (clique ao lado para acessar o site da Delegacia Eletrônica) ou presencialmente nas unidades da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Em Ribeirão Preto, a vítima também pode procurar o Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher (NAEM), que fica na Rua João Arcadepani Filho, 400, próximo ao Fórum.

Segundo Velluso, o pedido é encaminhado por e-mail à Vara da Violência Doméstica, e a decisão é expedida em 24 horas.

Fiscalização e segurança

O cumprimento de medidas protetivas é fiscalizado pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Municipal (GCM), que atuam com equipes exclusivas. Os órgãos podem ser acionados sempre que houver descumprimento por parte do alvo da ação.

O juiz afirma que o efeito imediato das ordens tem ajudado as mulheres a se sentirem mais seguras.

“A sensação de segurança que essa medida confere está ligada a sua efetividade, que vem com a prisão do descumpridor da medida. O índice de prisão aumentou muito no ano passado e no ano retrasado pelo descumprimento. Isso pode ser sentido atualmente como a cultura da segurança, de efetividade. O agressor está cumprindo mais a medida protetiva”, afirma Velluso.

