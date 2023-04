Número de mortes causadas por acidentes no trabalho aumentam 34,5% na região

São José dos Campos foi a cidade com o maior número de mortes, com oito óbitos por acidentes no trabalho. Mortes provocadas por acidente de trabalho aumentam na região

Um levantamento do Ministério Público do Trabalho (MPT) divulgado na última sexta-feira (31) mostrou um aumento de 34,5% no número de mortes por acidente de trabalho no Vale do Paraíba e região bragantina. O número de acidentes sem mortes teve um aumento de 6%.

Os dados do Observatório de Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, só levam em conta trabalhadores com carteira assinada.

Segundo o levantamento, em 2021 a região teve 29 mortes por acidentes no trabalho. Em 2022, foram 39 óbitos.

A cidade com o maior número de mortes foi São José dos Campos, com oito óbitos. Em 2021, a cidade havia registrado apenas uma morte. Na sequência, a segunda cidade com mais mortes por acidente de trabalho foi Bragança Paulista, que registrou seis mortes. No ano anterior a cidade havia registrado dois óbitos.

Acidentes sem mortes

O número de acidentes de trabalho sem mortes também aumentou na região. Foram 10.557 ocorrências em 2021, e 11.200 registros em 2022. Aumento de 6%.

As duas maiores cidades da região, São José dos Campos e Taubaté, tiveram aumento no número de casos maior do que a média regional.

São José registrou 2.461 acidentes em 2021 e 3.026 acidentes em 2022, um aumento de 23%. Já Taubaté viu o número de acidentes no trabalho saltar de 1.180 em 2021 para 1.398 em 2022, um aumento de 18,5%.

Santa Branca é a cidade com o maior aumento no número de acidentes sem mortes de forma proporcional. Em 2021, a cidade registrou 17 ocorrências, já em 2022 foram 41 registros de acidentes. O aumento é de 140%.

Vittorio Rienzo