Número de mortes nas rodovias federais do RS cai 60% em relação ao Carnaval de 2022, aponta PRF

Conforme balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal nesta quinta-feira (23), foram registrados quatro casos em 2023. No ano passado foram 10 mortes. Levantamento também indicou queda de 54% na quantidade de acidentes nas estradas. Movimento na BR-290,a freeway, em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

O número de mortes nas rodovias federais do Rio Grande do Sul durante o feriado de Carnaval caiu 60% em 2023 na comparação com o ano anterior. Conforme balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (23), foram registradas quatro vítimas, enquanto no ano passado foram 10. O levantamento integra a Operação Carnaval e analisou o período compreendido entre a última sexta-feira (17) e esta quarta (22).

O balanço também apontou queda de 54% na quantidade de acidentes nas estradas. Foram 57 ocorrências neste ano, contra 124 em 2022. O número de feridos apresentou redução de quase 70%, caindo de 139 para 45.

De acordo com a PRF, houve aumento no número de infrações. Este ano, foram flagrados 280 casos de embriaguez ao volante, contra 275 em 2022. O não uso do cinto de segurança gerou 853 autuações, 21% a mais que no ano anterior, com 668 ocorrências. Ultrapassagens indevidas aumentaram 16% – de 656 para 782 casos. Ao todo, foram fiscalizados 17.078 veículos.

Números da EGR

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) também divulgou balanço da Operação Carnaval nas rodoviais estaduais administradas. De acordo com o levantamento, 658,4 mil veículos passaram pelas dez praças de pedágio da EGR entre quinta (16) e quarta-feira (22). O número representa um acréscimo de 16,3 mil em relação à projeção e 44,7 mil a mais na comparação com o Carnaval do ano passado.

Segundo a EGR, a rodovia que registrou o maior tráfego foi a ERS-040, uma das principais vias que liga a Região Metropolitana de Porto Alegre ao Litoral Norte. Foram 155,6 mil veículos que se deslocaram pelo pedágio de Viamão.

Na ERS-239, que liga a Região Metropolitana da Capital, os vales do Paranhana, do Sinos e do Caí, o Litoral e a Serra, foram 145,7 mil usuários passando pela praça de pedágio em Campo Bom. Conforme a EGR, outra rodovia que registrou alto número de veículos foi a ERS-474, com 59,3 mil motoristas cruzando o pedágio em Santo Antônio da Patrulha.

Rodovia ERS-040, em Viamão

EGR/Divulgação

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi