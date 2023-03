Número de mortes no trânsito cai quase pela metade na região de Bauru no primeiro bimestre de 2023

Entre janeiro e fevereiro deste ano, região registrou 13 mortes em acidentes de trânsito, 48% a menos do que o registrado no ano passado, quando 25 pessoas morreram no mesmo período. Nos primeiros bimestre do ano, número de mortes cai quase pela metade na região de Bauru

TV TEM/Reprodução

O número de mortes causadas no trânsito caíram quase pela metade na região de Bauru (SP) nos primeiros dois meses do ano, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Entre janeiro e fevereiro deste ano, a região registrou 13 mortes em acidentes de trânsito, 48% a menos que os 25 óbitos notificados no mesmo período do ano passado.

Ainda de acordo com o Detran, a redução nas mortes também é evidenciada na comparação entre o último mês de fevereiro e o do ano passado: foram 14 ocorrências em 2022 contra oito em 2023, uma queda de 43%.

Motocicletas

A região de Bauru também apresentou queda no número de óbitos envolvendo motocicletas. De acordo com o Detran, na comparação entre o primeiro bimestre do ano passado e o do atual, houve redução de 63% nas mortes: caiu de oito casos, em 2022, para três neste ano.

Número de acidentes envolvendo motocicletas também caiu na região de Bauru (SP) no primeiro bimestre de 2023

TV TEM/Reprodução

