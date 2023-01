Número de multas por circular pelo acostamento aumenta em Piracicaba, Limeira e Campinas

Somando as maiores cidades das regiões de Piracicaba e Campinas, número de infrações subiu quase 5%, com maiores altas em Piracicaba e Limeira. Piracicaba, Limeira e Campinas têm aumento de multas por uso indevido do acostamento

O número de multas por circular por acostamentos e utilizar a faixa zebrada de forma irregular aumentou cerca de 34,7% em Piracicaba (SP), segundo a Polícia Militar Rodoviária. Se somar os dados das cinco maiores cidades da região de Piracicaba e Campinas, a alta é de cerca de 5%.

O levantamento da PM mostra que foram 23 multas por essa infração em 2021 em Piracicaba. O número saltou para 31 em 2022. Em Limeira, o aumento foi de 15%, passando de 13 para 15 infrações entre um ano e outro. Em Campinas também houve aumento, de cerca de 5%.

Somando as cinco maiores cidades das regiões, foram 2.330 infrações em 2021 e, no ano passado, o número saltou para 2.436. A maior parte dos motoristas foi multado em Campinas.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o acostamento deve ser usado em casos pontuais, como em um temporal em que a visibilidade fica comprometida. Neste caso, o motorista pode parar e aguardar no acostamento.

Caso contrário, circular no acostamento ou utilizar a faixa zebrada de forma irregular pode gerar multa gravíssima, com sete pontos na carteira de motorista do infrator.

Entre as cinco maiores cidades das regiões de Campinas e Piracicaba, duas tiveram redução no número de multas por esse motivo. Indaiatuba teve queda de cerca de 50% e Sumaré de quase 7%.

Kombi utiliza acostamento de forma irregular na região de Campinas

Reprodução/EPTV

Flagrantes

A equipe da EPTV, afiliada TV Globo, foi até a Central de Monitoramento da Rota das Bandeiras, responsável pelo corredor Dom Pedro. No local, os agentes monitoram as câmeras das rodovias e conseguem flagrar as irregularidades.

Segundo os agentes, todos os dias são aplicadas multas por esse tipo de infração. A concessionária cedeu imagens que mostram infrações graves e acidentes por conta do uso indevido do acostamento.

Em um dos vídeos, um carro anda de ré por vários metros no acostamento. Em outro, um carro fica parado próximo a um ponto de ônibus e causa um acidente grave envolvendo outros veículos.

Outra imagem mostra uma Kombi também andando de ré pelo acostamento. Em mais um trecho, uma faixa zebrada é usada com frequência por motoristas como “rota de fuga” da lentidão.

Motoristas usam faixa zebrada para fugir do trânsito em rodovia da região de Campinas

Reprodução/EPTV

Riscos

Segundo Murilo Perez, coordenador de operações dessa central, a faixa zebrada não deve ser utilizada em nenhum momento pelos motoristas, nem para estacionamento e nem para circulação. Já o acostamento pode ser usado em situações de necessidade.

“O acostamento é permitido para uso de emergência e urgência, essa é a destinação dele. Um veículo quebrado, ou alguém passando mal dentro do veículo, embarque e desembarque. Ou também para veículos de emergência”, explicou.

Segundo ele, usar o acostamento é arriscado e deve ser feito apenas nessas situações. “O maior risco é a questão de acidentes, o veículo parado no acostamento não quer dizer que está em uma situação segura”, completou.

Segundo, ele há algumas orientações para o uso do acostamento: “Ao parar no acostamento, é importante que o motorista saia do veículo, sinalize para não se colocar em uma situação de risco de acidente, tire os demais ocupantes, se houver, e permanecer atrás de uma defensa metálica ou uma barreira de concreto, e acionar o socorro”, explicou.

Perez acrescenta que acidentes envolvendo veículos no acostamento são recorrentes e alerta para que o motorista procure um local seguro, como base da concessionária, posto de combustível ou base da Polícia Militar Rodoviária, quando for necessário parar.

