Número de pessoas em situação de rua em Taubaté mais que dobra e passa de 400

Enquanto em 2021 havia 213 moradores de rua na cidade, 2022 terminou com um número 110% maior: 449. Entidades e Centro Pop, da prefeitura, acolhem pessoas nessa situação. Número de pessoas em situação de rua dobrou em Taubaté em 2022

O número de moradores de rua mais do que dobrou em Taubaté (SP) em 2022. Em relação a 2021, o aumento de moradores de rua na cidade é de 110%.

Enquanto no ano retrasado havia 213 pessoas nesta situação no município, no ano passado o número saltou para 449. Confira:

Moradores de rua em Taubaté:

2021: 213

2022: 449

Aumento de 110%

Número de pessoas em situação de rua dobrou em Taubaté em 2022

Reprodução/TV Vanguarda

De acordo com a prefeitura, diversos motivos justificam o fato de algumas pessoas precisarem deixar o local em que vivem para morar na rua.

Os principais são problemas psiquiátricos, dependência química, conflitos em casa com familiares e a questão econômica e de desemprego.

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

Um exemplo de como o desemprego acaba levando diversas pessoas a essa situação é o Jonatas dos Santos. Ele conta que procura um trabalho para poder voltar a levar uma vida melhor.

“Estou passando por uma dificuldade na minha vida. Perdi a minha mãe e sou desempregado. Quero uma oportunidade de emprego para poder ser alguém melhor, ajudar a economia, fazer uma família e ser um exemplo para aqueles que também se encontram na rua”.

Centro Pop

Inaugurado em 2014, o Centro Pop é um instrumento da prefeitura para atender justamente moradores de rua da cidade. Ele fica na rua Arthur Vieira, número 295, no bairro Jardim Maria Augusta.

O serviço disponibiliza, para as pessoas nessa situação, estadia, aquisição de documentos, consultas médicas, tratamento para dependência química, orientação jurídica, vestuário, higiene pessoal, etc.

Centro Pop, de Taubaté (SP)

Reprodução/TV Vanguarda

Além disso, o município conta com entidades filantrópicas que trabalham com o objetivo de auxiliar as pessoas em situação de rua. Uma delas é o “Anjos da Noite”.

Para a fundadora do grupo, Sioneida Aparecida Alves, quase todos os moradores de rua querem deixar essa condição e precisam de auxílio da sociedade.

“A maioria quer voltar a ter a família e dignidade. Então nós precisamos ter pessoas que olhem para elas com muito amor”, afirma.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Rienzo