Número de policiais civis na região de Piracicaba tem queda de 16,6% em quatro anos, aponta SSP

Percentual é maior que a redução no estado, que foi de 11,3% no período; presidente de sindicato aponta reflexos da sobrecarga de trabalho para profissionais e cobra mais contratações. O número de policiais civis nas 52 cidades do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter), sediado em Piracicaba (SP), teve uma redução de 16,6% entre 2018 e 2022. A queda no período foi maior que no estado, que teve um encolhimento de 11,3% no efetivo.

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) e foram obtidos através da Lei de Acesso à Informação pela EPTV, afiliada da TV Globo. Segundo eles, eram 1.183 policiais na região em 2018, enquanto no ano passado esse número caiu para 986, ou seja, uma redução de 197 profissionais.

Em dezembro do ano passado, Guilherme Alves de Ávila foi preso injustamente depois de ser acusado por um roubo que não cometeu, em Campinas (SP). Depois de provar a inocência, saiu da cadeia. Mas ao tentar recuperar a moto que tinha sido apreendida, em um pátio de Cosmópolis (SP), ele descobriu que o veículo tinha sido furtado dentro do espaço.

Agora, ainda sem ter recuperado a moto, começaram a chegar dezenas de multas. Já são mais de 30 em menos de três meses. Foi registrado um boletim de ocorrência, mas o caso ainda não foi resolvido.

“Eu acho que está faltando mais fiscalização, porque como essa moto está desde dezembro rodando e a gente já tá em março para nenhuma posição. É muito tempo”, afirma a auxiliar de almoxarifado Eliane Alves da Cruz, mãe de Guilherme.

“Esse déficit é um problema antigo porque vem do governo anterior. Na verdade, ele vem de décadas anteriores, infelizmente […] O policial sobrecarregado, o que ocorre com ele? Ele passa a um nível de estresse tão grande, além do que já da própria função que ele exerce, que ele acaba se afastando por problemas psicológico às vezes”, explica Aparecido Lima de Carvalho, presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Campinas e Região.

Dos policiais atualmente na ativa no Deinter-9 (Piracicaba) e Deinter-2 (Campinas), 99 estão afastados por algum tipo de licença, como licença-médica ou licença-prêmio.

“O governo precisa achar uma forma de ser mais rápido nessas contratações, porque é de muita urgência. Porque sem policiais falta investigação. Faltando investigação, a população fica desatendida em partes. E é isso que o governo está prometendo resolver de uma forma mais rápida possível”, acrescenta Carvalho.

Viaturas em frente ao 1º Distrito Policial de Piracicaba

Giuliano Tamura/ EPTV

Atualmente, na região de Piracicaba, cada unidade policial conta com oito policiais, incluindo delegado, agentes, investigadores, escrivães e carcereiros.

“As pessoas, raríssimas vezes, conseguem ver aquele autor do delito identificado e levado perante o poder judiciário. Não porque os policiais e a estrutura atual não querem, mas porque falta mão de obra qualificada, falta pessoal para fazer investigação, para dar andamento aos inquéritos policiais. E isso traz uma sensação de impunidade para a sociedade e causa uma insegurança porque aquele autor do delito, muito provavelmente, continuará praticando outros delitos”, analisa o vice-presidente da OAB Campinas, Paulo Braga.

Segundo a Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo, faltam hoje cerca de 14 mil policiais no estado.

O que diz o governo estadual

Sobre o caso de Guilherme, filho de Eliane, a SSP-SP informou o caso é investigado pela Delegacia de Cosmópolis, que trabalha para localizar a moto e esclarecer os fatos. Em relação ao local do furto, foi aberto um procedimento administrativo contra a empresa terceirizada que cuida da guarda dos veículos.

Em relação à falta de policiais, a pasta comunicou que recompor o efetivo é uma das prioridades do governo e que a atual gestão da secretaria tem adotado ações emergenciais para reduzir o déficit das polícias paulistas.

Já estão aprovados e com previsão de saírem, ainda neste semestre, concursos com um total de 3,5 mil vagas, sendo 552 para carreira de delegados. Também estão em andamento concursos para a seleção de mais 2.750 policiais civis.

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Vittorio Ferla