Número de raios aumenta até 24% em maiores cidades da região de Piracicaba; veja motivos e orientações de segurança

O número de raios nas duas maiores cidades da região de Piracicaba (SP) tiveram aumentos entre 20% e 24% neste ano. É o que mostram dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Os raios são resultado de partículas de gelo que se chocam no ar e produzem correntes elétricas.

Em Piracicaba, já foram mais de 18 mil raios em 2023, o que representa um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em Limeira, o Inpe registrou quase 6,5 mil raios, quantidade 20% maior que em 2022.

Assim como um veículo fechado e uma casa, desde que a pessoa não fique próxima a objetos ligados a eletricidade, como geladeira, computador ou telefone.

ARQUIVO: Tempo carregado na região central de Piracicaba

Samantha Silva/G1

Coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Inpe, Osmar Pinto Junior explica que nuvens vindas da região da Amazônia e do sul têm se encontrado e se concentrado nas regiões sudeste e centro-oeste.

“E permanecem nessa região por vários dias. Então, temos vários dias seguidos de tempestades com muitos raios […] No sudeste do Brasil, o período de maior incidência de raios é o verão. Nós estamos no meio do verão, então, até o final do março ainda vamos ter muitas tempestades pela frente”, alerta.

Também conforme o especialista, em 2023 tem ocorrido recordes de raios em várias cidades dessas regiões durante tempestades. “Então, isso nos faz crer que as mudanças climáticas já estão ‘colocando a mão’ nessa situação. Elas já estão influenciando esse processo e intensificando as tempestades”.

Orientações

O coordenador do grupo elencou possíveis cenários durante uma tempestade e fez recomendações de segurança para se proteger desse tipo de descarga elétrica.

Buscar abrigo – Segundo ele, 80% das mortes ocorrem quando as pessoas estão em locais abertos. Neste caso, a primeira opção deve ser buscar abrigo dentro de um carro fechado ou dentro de uma residência.

Evitar algumas aproximações – Se for possível abrigo em uma casa ou veículo, evitar ficar debaixo de árvores isoladas, próximo de cercas e estruturas metálicas como torres, de veículos que também possuem alta concentração de metal, como trator ou moto, ou próximo de lagos e rios.

Riscos dentro de casa – Dentro de uma residência ainda há o risco se você estar em contato com algum objeto ligado à rede elétrica ou ligado à rede telefônica. Evite falar no telefone com fio e ficar encostado em eletrodomésticos como geladeira e máquina de lavar roupas.

Chuva acima da média

Em 15 dias de fevereiro, Piracicaba ultrapassou a quantidade média de chuvas para o mês na zona rural, conforme dados da Sala de Situação das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ).

Conforme o boletim diário desta quarta-feira (15), foram registrados 185 milímetros de chuva, sendo que a média é de 143,79 milímetros. O total ultrapassou em quase 29% a média, até agora.

Os dados se referem ao posto de medição que fica no Rio Corumbataí, próximo a uma usina na zona rural da cidade.

Com acumulado de 528 milímetros, Piracicaba tem o mês de janeiro mais chuvoso desde 1917

Já em outro posto de medição, que fica no distrito de Artemis e se refere ao Rio Piracicaba, foram registrados 145,40 milímetros de chuva. A média para este local é de 146,08, ou seja, foram 99,5% do esperado, em 15 dias.

Já na região da Rua do Porto, na zona urbana, foram registrados 115 milímetros de chuva até esta manhã. A média histórica para o mês inteiro é de 147,65 milímetros, então foram 78% do total até agora.

Imagem do salto do Rio Piracicaba em 4 de janeiro de 2023

Edijan Del Santo/EPTV

Estragos

Desde o início de janeiro, moradores de várias regiões de Piracicaba registraram problemas de infraestrutura por conta das fortes chuvas.

Uma ponte na zona rural precisou ser interditada após as chuvas do início do mês. A cabeceira da ponte foi parcialmente levada pela correnteza, por conta do volume da precipitação.

A ponte fica na estrada José Gonzales Peres, no bairro rural Paredão Vermelho. Segundo a prefeitura, o local já foi liberado para tráfego.

Ponte na zona rural de Piracicaba danificada pela chuva

Edijan Del Santo/EPTV

Previsão do tempo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuva para os próximos dias em Piracicaba. No fim de semana, a temperatura cai. Veja a previsão do tempo para os próximos dias:

Quinta-feira (16)

Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC. Tarde nublada e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Sexta-feira (17)

Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC. Também há possibilidade de chuva e trovoadas isoladas.

Sábado (18)

Mínima de 18ºC e máxima de 29ºC. Pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Domingo (19)

Mínima de 18ºC e máxima de 25ºC. Pancadas de chuva isoladas.

