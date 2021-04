Nunzia Sansone di Temptation Island è incinta di Flavio Zerella, presto il matrimonio

Nunzia Sansone e Flavio Zerella di Temptation Island aspettano il loro primo figlio. Il loro amore è sbocciato circa un anno fa, dopo la loro partecipazione al programma di Canale 5, separati. Sì, perché a Temptation Island Nunzia aveva partecipato in coppia con l’allora fidanzato Arcangelo Bianco, mentre Flavio era il compagno di Roberta Mercurio. La scorsa estate tra loro è esploso l’inaspettato flirt: nemmeno un anno dopo i due stanno per diventare genitori e non solo. Flavio ha anche chiesto a Nunzia di diventare sua moglie.

Nunzia Sansone e Flavio Zerella si sposano

Una bella e inaspettata notizia per Nunzia Sansone e Flavio Zerella ex concorrenti di Temptation Island. Il pr campano infatti ha condiviso su Instagram un tenero scatto, annunciando ai suoi follower che sta per diventare papà di una bambina. Nunzia infatti è incinta di qualche mese e il sesso del bebè è già stato svelato: “Saremo genitori di una bellissima femminuccia e nessuno potrà ostacolarci in questo giorno di gioia, i figli sono doni di Dio e noi siamo stati fortunati, tutto il resto non conta”. Ma le belle notizie non finiscono qui, perché Flavio fa sapere che ha chiesto a Nunzia di sposarla: “Ho sentito dentro di me di chiederti la mano e solo io e te sappiamo quanto ci amiamo e cosa stiamo costruendo”, scrive. Insomma, da piccolo flirt ad un vero e proprio progetto di famiglia.

La storia d’amore tra Nunzia Sansone e Flavio Zerella

Entrambi ex concorrenti del programma condotto da Filippo Bisciglia, Zerella e la Sansone hanno partecipato a due edizioni diversi, uno nel 2016 l’altra nel 2019. Nonostante i tentativi di portare avanti le loro rispettive relazioni dopo Temptation Island, il loro amore non ha retto. I due si sarebbero poi avvicinati nell’estate 2020 grazie ad un amico in comune: i paparazzi di Novella 2000 li avevano pizzicati a maggio durante un bacio appassionato a Napoli. Due mesi dopo la coppia aveva già ben chiare le loro intenzioni: “Amo stare con lei”, raccontava Zerella, “non programmo niente ma voglio che sia la mia donna per tutta la vita. La sposerei domani. Ho capito cosa significa avere una relazione importante e amare una persona”. Detto fatto.