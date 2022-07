Nuomo Evento Organizzato dal Lodovico Berra: Vita e Morte Filosofia, psicologia e biologia dell’esistenza

La morte è un evento che ogni essere umano fatica ad accettare.

Non è semplice rassegnarsi al fatto che la vita possa avere un termine, che abbia un limite, una scadenza. È così forte il bisogno di una vita eterna che si arriva a creare nuovi mondi, nuove esistenze, vite dopo la morte, un aldilà.

La nostra essenza vitale non può spegnersi, deve continuare a esistere, reincarnarsi, trovare altre forme di vita, in uno spirito immateriale o in una energia universale.