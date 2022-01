Nuova adozione per Maria De Filippi, lei presenta per la prima volta il figlio più piccolo

Nella puntata di Uomini e Donne del 26 gennaio Maria De Filippi si è mostrata in compagnia di Giovanni, suo ‘figlio’, attirando tutti gli occhi su di se. Nel dating show il ruolo della presentatrice è diventato quasi marginale. A C’è posta per te la vediamo battersi in prima persona per cercare di convincere gli ospiti ad aprire la busta e dare un’altra possibilità a chi li ha chiamati. A Tu sì que vales ricopre l’importantissimo ruolo di giudice, decidendo insieme ai suoi colleghi se gli artisti in gara possano o meno esibirsi ancora. Ad Amici è molto presente nelle giornate e nell’educazione dei giovani artisti.

A Uomini e Donne Maria De Filippi resta seduta sulle famose scale e si gode lo spettacolo. Cavalieri e dame del parterre sono talmente agguerriti, talmente vogliosi di farsi conoscere e creare dinamiche, da non aver bisogno di alcuna spinta da parte della presentatrice. Che, anzi, spesso si ritrova costretta a placare gli animi o cacciare quei protagonisti che si rivelano interessati esclusivamente alle telecamere e alla pubblicità che inevitabilmente il dating show regala loro. A contornare il tutto, i famosissimi opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che non mancano mai di dire la loro.

Insomma, a Uomini e Donne le telecamere non sono sempre puntate su Maria De Filippi. Ma ieri l’abbiamo vista al centro dell’attenzione grazie a Giovanni. La famosa conduttrice ha iniziato la puntata presentando il suo cagnolino. Siamo ormai abituati a vederla in compagnia di Saki, che è della sua collaboratrice più stretta, Raffaella Mennoia. Questa volta la moglie di Maurizio Costanzo ha fatto uno strappo alla regola e ha portato in scena uno dei suoi cani. Subito gli occhi di tutti si sono posati su di lui incuriositi, e Tina Cipollari le ha chiesto chi fosse la new entry.

“Questo è mio e si chiama Giovanni” ha esclamato Maria De Filippi mentre lo accarezzava amichevole. E’ risaputo da tempo il suo amore per gli animali. Anche al termine delle puntate di Uomini e Donne Raffaella Mennoia interviene spesso a chiedere aiuto per i cani più anziani, abbandonati nei rifugi e bisognosi di cure. Insomma, entrambe le donne si battono per la causa e non mancano di mostrare sul piccolo schermo i loro amici a quattro zampe. Giovanni poi si è anche reso protagonista di una siparietto divertente. E quando si tratta di risate nel dating show pensiamo sempre a Tina Cipollari.

L’opinionista ha chiesto a Maria De Filippi di scagliare Giovanna contro Gemma, storica dama del parterre che è anche diventata la sua più acerrima nemica. Le due donne non perdono occasione per attaccarsi a vicenda da anni, ma i telespettatori amano le loro diatribe e le seguono con passione. Intanto, il cagnolino non si è aizzato contro la 72enne ma ha cominciato ad abbaiare fortemente contro la telecamera, che lo stava riprendendo da vicino, scatenando le risate di tutti. “Non capisce che cosa sia” ha spiegato la conduttrice di Uomini e Donne che non lo aveva mai portato prima.

