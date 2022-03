nuove-intercettazioni-confermano-che-tony-colombo-sta-con-tina-rispoli-solo-per-soldi-(del-clan)-e-no-per-amore!

L’ombra del clan Marino dietro l’ascesa del neomoledico, Tony Colombo. L’intercettazione svela le tensioni con la vedova del boss: «Ti ho dato pure 10.000 euro per il pianoforte e non l’hai comprato. Ora devo investire per i miei figli»

Nuove ombre giudiziarie si allungano sull’impero economico del cantante neomelodico Tony Colombo e della moglie Tina Rispoli, vedova del boss delle Case Celesti, Gaetano Marino.

Un credito mai riscosso, che secondo la donna deve però adesso rientrare

Un’accesissima conversazione avvenuta su Whatsapp tra l’artista e la consorte sembra rivelare la provenienza illecita del patrimonio e la cifra in ballo, stando a quanto rilevato dagli investigatori della Squadra mobile di Napoli, sarebbe a dir poco da capogiro: «Tieni 500.000 euro dei miei figli in mani, so sei anni Tony, ok? Ci siamo messi insieme che mi dovevi dare 350.000 euro, te ne ho dati altri 200». Un credito mai riscosso, che secondo la donna deve però adesso rientrare: «Li devi dare a me perché, diciamo, io ce li devo mettere a posto ai miei figli, quest’anno me li devi dare a me i soldi perché io devo investire per i miei figli».

La conversazione è agli atti dell’ultima inchiesta giudiziaria

La conversazione in questione, avvenuta il 30 novembre del 2018, è agli atti dell’ultima inchiesta giudiziaria che si è abbattuta sul clan Marino di Secondigliano. Già a dicembre scorso erano scattati i primi arresti e Tina Rispoli è stata indagata a piede libero con l’accusa di aver avuto un ruolo non trascurabile nella gestione della cassa del clan.

In seguito la Procura si è appellata al Riesame, chiedendo nuovamente l’emissione di una misura cautelare per la vedova Marino ed è proprio in questa sede che i pm hanno depositato un’ulteriore annotazione di polizia giudiziaria, da cui emerge che Rispoli «gli ricorda che i soldi che lui ha ricevuto in prestito in passato apparterrebbero anche ai suoi figli in quanto ereditati dal padre Gaetano Marino; dunque se i figli, che al momento non possono mantenere il tenore di vita cui sono abituati, volessero effettuare degli investimenti potrebbero pretenderne anche la restituzione».

Insomma, secondo gli inquirenti quella conversazione sarebbe la prova, o quantomeno un importante indizio, del fatto che la consistenze patrimoniali di Tony Colombo provengano «in larga parte dai profitti illeciti di Gaetano Marino». Il cantante, dal canto suo, avrebbe comunque preso tempo, rispondendo alla moglie che gli occorre ancora un anno «per stare al top economicamente».

Crescenzo tiene 23 anni, potrebbe dire mamma ma i soldi di papà dove stanno?

Sul punto, ecco il messaggio intercettato dagli investigatori di via Medina: «Hai capito quanti soldi stanno fermi! To sono assaissimi. Voglio dire, se comunque li investissi noi potremmo vivere al top perché ai miei figli il padre i soldi glieli ha rimasti. To e loro il padre non lo tengono più… Crescenzo tiene 23 anni, potrebbe dire mamma ma i soldi di papà dove stanno? Tony che cosa ha in mano? Facciamo i conti! Quattrocento e dispari mila euro mammina me li devi dare perché quello era il padre mio e io devo investire e guadagnare i soldi».

Dopo questo primo passaggio, Tina Rispoli fa quindi cenno a un ulteriore prestito erogato a Colombo pari a 30mila euro, da questi richiesti per pagare un fornitore che poi in realtà non sarebbe stato liquidato: «Gli ultimi 30mila euro che ti ho dato facesti il discorso che volevi togliere le ultime piccolezze della casa, dissi io amore quanto ti serve, dicesti tu Titina 30.000 euro e liquido a tutti quanti… amore io ho preso 30.000 euro dei miei figli e te li ho dati ma non hai liquidato a nessuno, perché quello della piscina deve ancora avere i soldi, Enzo deve avere ancora qualcosa…».

L’importo che il popolare cantante dovrebbe restituire alla consorte sarebbe oltre 500.000 euro

Ma l’importo che il popolare cantante dovrebbe restituire alla consorte sarebbe in realtà molto più elevato e questa circostanza sembra emergere dal successivo messaggio che riceve da Tina Rispoli: «Innanzitutto perché tieni 500.000 euro dei miei figli in mano, so sei anni Tony ok? Ci siamo messi insieme che mi dovevi dare 350.000 euro, te ne ho dati altri 200 To, che stiamo insieme e non fa niente stanno 500.000 euro morti? Ho preso i 30.000 euro, 25 li ho dati a te e 5 me li sono presi io, io ti ho dato 10.000 euro per il pianoforte pure quelli hai speso nella casa e il pianoforte non l’hai comprato, i 500.000 euro li devi dare a me perché diciamo io ce li devo mettere a posto ai miei figli adesso, quest’anno me li devi dare a me i soldi perché io devo investire per i miei figli».

La conversazione si conclude dunque con un vocale, sempre della donna, dai toni inequivocabili: «Tony non te la scordare questa nota che ti ho mandato adesso, ascoltatela ogni tanto. Tu oggi sei Tony Colombo perché devi ringraziare a me e tutta la mia famiglia se oggi sei quel che sei». Un impero sul quale i riflettori della Procura si sono ormai accesi.

L’articolo Nuove intercettazioni confermano che Tony Colombo sta con Tina Rispoli solo per soldi (del clan) e no per amore! proviene da Parola di Donna – Notizie di gossip, attualità, amore e salute.