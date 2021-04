NUOVE MODALITÀ DI CONSUMO, STRUMENTI DIGITALI, SOSTENIBILITÀ IL SETTORE FOOD AFFRONTA LA RIVOLUZIONE POST-COVID A CA’ FOSCARI UN LABORATORIO DIGITALE PER RISPONDERE ALLE SFIDE E FORMARE GLI ESPERTI DI DOMANI

Nuove abitudini di consumo, ridefinite dal boom degli strumenti digitali, scelte più consapevoli e attente orientate al prodotto Made in Italy, insieme alle incertezze legate a un concetto inedito di convivialità. La pandemia ha rivoluzionato del tutto il modo in cui consumiamo il cibo. Quale sarà la “nuova normalità” per il comparto food and wine dei prossimi anni? Quali saranno le trasformazioni strutturali, del consumo e delle logiche delle filiere agroalimentari, che ridefiniranno come ci cibiamo e come potranno competere le imprese italiane del food?

Queste le grandi domande con cui si cimentano i 21 studenti del Master in Cultura del Cibo e del Vino di Ca’ Foscari Challenge School, la scuola di Alta Formazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Il comparto del cibo e del vino è una componente vitale dell’economia nazionale: vale il 12% del PIL, conta circa 60 mila aziende industrie alimentari e migliaia di attività di distribuzione e ristorazione, capaci di valorizzare la qualità Made in Italy in patria e all’estero, come testimoniano i 44 miliardi di export del 2020. Il comparto ha saputo tenere di fronte alla crisi del Covid-19, assicurando la continuità delle filiere e ha assorbito il colpo tutto sommato bene. La pandemia tuttavia ha accelerato alcune tendenze già presenti nel consumo di cibo e vino: un uso massiccio del digitale nell’informarsi e nell’acquistare cibo; una incertezza su quali saranno le forme del consumare insieme –e in presenza– nei ristoranti e nella convivialità, una maggiore attenzione del consumatore a salubrità e sostenibilità. Queste sfide richiedono alle imprese italiane di rivedere le proprie strategie e sfruttare il potenziale di nuove tecnologie e nuovi approcci al fare impresa.

Come ogni anno, la classe del Master mette al lavoro le conoscenze e le competenze acquisite durante i corsi per rispondere alle sfide innovative lanciate da aziende partner del percorso formativo e rappresentative dell’agrifood del Triveneto.

Dal 12 aprile fino a metà giugno, gli studenti lavoreranno in gruppi, seguiti da un team di esperti e docenti dell’università. Utilizzando metodi innovativi, confrontandosi con esperti del settore e attraverso ricerche sul campo, elaboreranno scenari per il food Made in Italy e svilupperanno delle soluzioni innovative per le tre realtà che quest’anno sponsorizzano e sostengono il laboratorio del Master. Lavorando secondo i principi e le tecniche del design thinking, in stretto contatto con le imprese partner, i gruppi di studenti elaboreranno dei modelli di business capaci di far affrontare alle aziende i nuovi mercati del food.

Partner del laboratorio saranno Cipriani Food, la società produttrice del Gruppo Cipriani, che con le proprie linee di alimenti di qualità, porta nel mondo l’italianità, la storia e la filosofia dell’Harry’s Bar di Venezia; Molino Moras, produttore udinese di farine per i professionisti e per il mondo casalingo, con una tradizione centenaria e un presente dinamico di innovazione e comunicazione digitale; l’Associazione Italiana Sommelier Veneto, realtà fondamentale nella diffusione e nella valorizzazione della cultura del vino e dell’enogastronomia.

Nel mese di giugno, i risultati del laboratorio saranno presentati dagli studenti alle imprese, agli operatori del settore e a tutti gli appassionati di cibo in un evento finale a Venezia.

