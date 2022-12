nuove-profezie-di-nostradamus-per-il-2023:-in-arrivo-altri-due-forti-disastri

Nostradamus è ormai considerato da tutti come il più famoso ed importante scrittore di profezie. Il suo libro sulle profezie del 1555 abbraccia previsioni per moltissimi secoli a venire. Comprende infatti anche l’anno 2023, i cui presupposti non sembrano essere del tutto positivi. Pare infatti che il rincaro prezzi sarà protagonista anche del nuovo anno e che coinvolgerà maggiormente il settore alimentare. Questo favorirà il cannibalismo. Nostradamus infatti scrive proprio che il grano sarà così alto che l’uomo deciderà di mangiare i suoi simili.

Oltre ad essere famoso per le profezie, il personaggio di Nostradamus è famoso anche per essere medico ed astrologo. Una vera figura di spicco nel XVI secolo in Francia. Il suo capolavoro più famoso è “Le Profezie”, formato da 100 quartine. Si tratta di quartine poco chiare e dal linguaggio ambiguo, il che ha sempre reso difficile decifrare realmente i messaggi dell’astrologo e profeta. Tuttavia, pare che molte delle sue profezie si siano avverate realmente o comunque abbiano preannunciato eventi molto simili a quelli che effettivamente si sono susseguiti negli anni.

Non mancano, tra le previsioni di Nostradamus, quelle che hanno a che fare con la terza guerra mondiale. Già alla fine del 2021 era stato preannunciato qualcosa di simile per il 2022 ed è, in effetti, ciò che è avvenuto a partire da febbraio con la guerra in Ucraina. Si tratta di un conflitto che ha coinvolto anche altre potenze europee e mondiali. Tuttavia, pare che anche per il nuovo anno ci sia in progetto una catastrofe bellica. In questo caso, pare che saranno la Cina e Taiwan le protagoniste indiscusse del futuro conflitto predetto da Nostradamus. Il profeta prevede 7 mesi di grande guerra e gente che morirà per il male.

Ma non è tutto: tra le righe del libro di profezie di Nostradamus si leggono anche informazioni circa Marte. Più precisamente, si legge di un fuoco celeste che arriverà quando le luci di Marte si spegneranno. Probabilmente si fa riferimento al fallimento di una possibile colonizzazione del piante Marte. E se fino ad ora la situazione ci è sembrata catastrofica è perché non siamo ancora arrivati alla parte che fa riferimento alle profezie sull’ambiente. “La terra arida si trasformerà in terra sempre più riarsa e quando si vedrà l’arcobaleno si vedranno molte inondazioni. Ecco quanto si legge a proposito delle future condizioni atmosferiche. Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Nuove profezie di Nostradamus per il 2023: in arrivo altri due forti disastri scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

