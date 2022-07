nuovi-criptoindici-bitpanda-su-metaverso,-smart-contract-e-defi 

Bitpanda, una delle più note piattaforme di investimento digitali in Europa, ha annunciato un interessante ampliamento della gamma dei Bitpanda Crypto Indices lanciando quattro criptoindici tematici su:

In questo modo la società ambisce ai propri clienti di seguire in modo ancora più attento l’evoluzione di mercato di alcuni dei grandi trend del momento, cavalcandone gli sviluppi nei prossimi mesi.

Particolarmente soddisfatto dell’iniziativa ora intrapresa è Eric Demuth, Co-Founder e CEO di Bitpanda, secondo cui

i Criptoindici di Bitpanda sono stati un qualcosa di rivoluzionario per tutti gli investitori interessati al mondo cripto, specialmente per i nuovi che non sanno da dove cominciare per costruire il proprio portafoglio. Gli ETF che replicano i mercati più grandi al mondo crescono sempre più di popolarità, ma non esisteva un modo semplice per fare lo stesso nel mondo cripto. Con i nostri Criptoindici abbiamo invece offerto ai nostri clienti l’opportunità di essere esposti al mercato e iniziare a investire in criptovalute. Ora è arrivato il momento di compiere il prossimo passo. Questi nuovi quattro Criptoindici offrono alle persone l’opportunità di investire in aree che li appassionano. Non c’è alcuna difficoltà, non c’è bisogno di cercare costantemente i progetti più nuovi. E’ uno strumento semplici per diversificare il proprio portafoglio.