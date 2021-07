Nuovi film di fantascienza e avventura gratis online.

Il cinema italiano indipendente che si esprime oltre i confini nazionali ricevendo apprezzamenti dalla stampa internazionale.

Tra le tante proposte audiovisive di cui il pubblico può usufruire oggi, tra cinema in sala, film sulle piattaforme di streaming ed internet, è ora disponibile gratuitamente online la nuova raccolta di oltre venti film di fantascienza, avventura, horror e fantasy, con effetti speciali in computer grafica 3D, che ha già superato i 40 milioni di visualizzazioni online, ottenendo recensioni dalla stampa internazionale e la selezione in numerosi Festivals in Italia e all’estero.

Gli appassionati di film di fantascienza, horror, fantasy e d’avventura, possono godersi questi mini-film della durata massima che va dai 5 ai 10 minuti, su qualsiasi dispositivo, dal tablet al cellulare, adatti ad una rapida fruizione sul web.

Si può visionare l’intera collezione in poco più di un’ora, o semplicemente guardare un mini film quando si ha qualche minuto libero.

Pieni di emozione, questi film si affidano all’azione, all’emozione e talvolta all’umorismo per raccontare storie di eventi fantastici che sconvolgono la tranquillità della gente comune costretta a combattere per la propria vita.

Realizzati con attori ripresi dal vero che interagiscono con creature generate al computer, i film sono ispirati alla fantascienza e all’horror sia classici che moderni, ed a registi come Spielberg, Zemeckis, Roger Corman, George Lucas ecc. Un cinema indipendente che si esprime oltre i confini nazionali.

Tra i film più apprezzati dal pubblico ricordiamo “Spider Danger”, che racconta di un ragno diventato gigante dopo la caduta di un meteorite, con oltre 8 milioni di visualizzazioni, e “Aliens Night” sul tema dei rapimenti alieni, con 9 milioni di visualizzazioni.

Tutti i film possono essere visti sul Sito Web Ufficiale:

http://www.andrearicca.it I film hanno superato i 40 milioni di visualizzazioni online e hanno ricevuto recensioni dalla stampa internazionale (gli italiani Ciak, Il Mattino, Cineblog, Film TV, Nocturno, Fantascienza, Ivid, VideoMakers, Tutto Digitale, Horror Magazine, Fantasy Magazine, Taxi Drivers, Mucchio Selvaggio, News Cinema, Mondo Spettacolo ecc. e gli esteri Starburst Magazine, Rue Morgue Magazine, Scream Horror Magazine, Dread Central, Gruesome Magazine, Horror Movies Ca, Gorezone, Horror Society, Bloody Disgusting, Famous Monsters of Filmland, Sfx Magazine, L’Ecran Fantastique ecc.)

A questi si aggiungono gli apprezzamenti della storica casa di produzione “Hammer Film” e i complimenti della leggenda degli effetti speciali Tom Savini e del regista Wes Craven. Recentemente i video sono stati apprezzati anche ad alcune personalità del cinema come ad esempio Carlo Verdone, Ricky Tognazzi, Giulio Base, Marco Risi, Gianmarco Tognazzi, Manetti Bros e tanti altri.

Uno dei film più apprezzati si intitola: “ALIENS NIGHT” e racconta di un’astronave aliena che arriva sulla terra nei pressi della casa dove vive una giovane biologa. Dalla nave spaziale scendono dei piccoli alieni grigi che entrano in casa sua, una vera e propria invasione aliena! Questi classici alieni dalla testa grande vogliono rapirla ma la ragazza, dopo un primo momento di spavento, decide di reagire e combattere per la propria vita. Cosa succederà? Sicuramente c’è qualche tocco di umorismo ma soprattutto un’inaspettata sorpresa nel finale!

Il secondo film più visto dal pubblico si intitola: “SPIDER DANGER”. A causa della caduta di un meteorite un piccolo ragno tenuto in una teca da un collezionista diventa gigante ed incomincia a dare la caccia al suo padrone. La casa è piena di ragnatele e di uova di ragno che si schiuderanno dando vita ad un invasione di aracnidi!

Per chi ama il paranormale invece troviamo: “THE AMULET OF FEAR”, un omaggio all’ horror nello stile di Stephen King. In una vecchia casa una giovane ragazza ritrova un antico amuleto che ha la proprietà magica di rendere reali le paure di chi lo possiede e quando la ragazza incomincia a leggere un libro horror di Stephen King intitolato: “La creatura” quest’ultima prende vita e comincia a dargli la caccia. Il pericolo è imminente e neanche i colpi di pistola riescono a fermare la mostruosa creatura (completamente realizzata al computer in grafica 3D) per questo la protagonista dovrà ricorrere a tutto il proprio ingegno per averla vinta sulla sua nemesi. Tra brividi e azione.

“Questi film rappresentano qualcosa di insolito nel panorama del cinema italiano per la tematica di fantascienza e per il grande utilizzo della computer grafica oltre ad essere un notevole risultato per il cinema di genere che esce dai confini nazionali. Un caso unico non solo nell’universo web ma nel cinema italiano. Storie fantastiche di pochi minuti con la perfezione di mini-film. Meraviglia, avventura, emozione si mescolano alla realtà quotidiana.”

CIAK MAGAZINE

“Con milioni di visualizzazioni on-line, decine di film all’attivo ed una passione per il cinema, il salernitano Andrea Ricca, regista di film fantascientifici e thriller, è diventato una star del web. I suoi short-film, pellicole brevi ma di grande impatto hanno conquistato gli spettatori di internet e le riviste internazionali, dando la possibilità a giovani attori di muovere i primi passi nel cinema. Ricca, che ha iniziato nel 1998, ha visto arrivare i grandi numeri che lo stanno portando a farsi conoscere il tutto il mondo.

IL MATTINO

“Andrea Ricca ed i suoi alieni fantascientifici sono un vero e proprio fenomeno.

Un grande risultato per il cinema italiano che inizia ad uscire dai confini nazionali.”

FANTASCIENZA COM

“Prodotti rari nel panorama del cinema breve italiano, per via del massiccio utilizzo della computer grafica, seppur nella cornice di limitate risorse economiche”.

CINEBLOG

“Andrea Ricca, con una mini troupe salernitana, ha fatto un delizioso corto. Vorrei congratularmi con lui e tutti i suoi collaboratori per l’idea originale e il contenuto “altamente civico” che ha. Sembra un thriller…per poi mandare invece un messaggio poetico ed etico molto efficace. Bravo! e Bravi!”

CARLO VERDONE

“Con racconti di alieni e avventure da brivido, in un panorama di sole commedie e drammi,

aspettiamo di vedere Ricca al più presto al cinema.”

NEWS CINEMA

“Avventura ed ironia, ed un’ottima computer grafica”

NOCTURNO CINEMA

“C’è un’energia e un esuberanza nel film da cui è impossibile non essere coinvolti”.

STARBURST MAGAZINE

“Pieno di emozione e azione, puoi davvero goderti questi mini-film”.

RUE MORGUE MAGAZINE

“I film sono molto suggestivi e presentano mostri CGI impressionanti.”

SCREAM HORROR MAGAZINE

“Se ami questi film tanto quanto noi sostieni il regista Andrea Ricca”

HORROR MOVIES CA

Di seguito maggiori informazioni sul regista.

Andrea Ricca, laureato in Sociologia e specializzato in grafica 3D, ha esordito nel 1998.

Attualmente lavora come designer 3D, editor e fotografo. Ha inoltre collaborato ad alcuni film per il Giffoni Film Festival. Nel 2012 ha pubblicato il libro: “EFFETTI SPECIALI LOW BUDGET” disponibile in tutte le librerie per Dino Audino Editore.

Andrea Ricca è un regista con una forte etica del fai-da-te. Ha realizzato circa 20 film dal 1998, spesso concentrandosi sul tema delle creature mostruose che si rifanno ai classici mostri giganti o ai film di invasione aliena che molti fan dei film horror e di fantascienza hanno a cuore. Pubblica i suoi video affinché gli spettatori possano guardarli gratuitamente sul suo sito Web e su YouTube, dove ha riscontrato un notevole successo. La sceneggiatura, le riprese, il montaggio, la modellazione e l’animazione 3D, il compositing e la post-produzione sono stati tutti realizzati dal regista stesso.

Si tratta di lavori realizzati con tanta passione e impegno e senza mezzi economici, che hanno l’unico scopo di intrattenere ed emozionare per pochi minuti gli spettatori del web.

Infine i lavori di Andrea Ricca sono stati citati in due tesi di laurea sul cinema con relatori Roy Menarini e Gian Battista Canova.