nuovo-arrivo-per-cecilia-rodriguez-e-ignazio-moser,-il-benvenuto-a-ercole

Che Cecilia Rodriguez desideri un figlio da

Ignazio Moser è cosa nota ed è stata lei stessa a dirlo esplicitamente, alcune settimane fa. Per il momento la coppia, in attesa del lieto evento, accoglie un nuovo arrivo in casa. Si tratta di Ercole, il cane che i due hanno deciso di adottare. A dare notizia dell’arrivo del cucciolo in casa è proprio Cecilia Rodriguez, che mostra una foto dell’animale e accompagna l’immagine con la didascalia di presentazione:

Vi presentiamo il nuovo integrante della famiglia, Ercole, per gli amici Ercolino

Il primo cane di Cecilia, Aspirina

Per Cecilia Rodriguez non si tratta della prima esperienza con un animale domestico, visto che da diversi anni, ormai, porta a spesso il suo primo cane Aspirina, di cui ha dichiarato di essersi letteralmente innamorata. Al punto da riservargli attenzioni e premure fuori dal comune, come era accaduto nel 2019 quando l’animale, che tra l’altro pare di razza molto simile ad Ercole, non aveva potuto camminare per alcune settimane a causa di un infortunio. In quell’occasione Cecilia, con grande nonchalance, aveva deciso di portarla in giro in passeggino.

Cecilia e il desiderio dei figli da Ignazio

Parlando di famiglia e della voglia di avere dei figli, Cecilia Rodriguez aveva detto la sua in merito alla questione nelle settimane in cui il suo compagno si trovava all’Isola dei Famosi, dove poi lei lo avrebbe raggiunto negli ultimi giorni: “Sono prontissima a metter su famiglia con lui – aveva detto nell’intervista rilasciata al programma di Tommaso Zorzi Punto Z – Appena arriva dall’Isola, sarà carico! Mi piacerebbe che fosse coetaneo della cuginetta (la sorella Belen Rodriguez è in attesa di una bambina, ndr). Ho aspettato un pochino per Ignazio, io un figlio con lui lo avrei fatto anche subito. Adesso ha 29 anni, io 31, è il momento”.