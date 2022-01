Nuovo arrotolatore nastro segnaletico: delimitare gli spazi non è mai stato così facile

Quando si lavora con il pubblico, a volte si ha l’esigenza di delimitare gli spazi: per esempio, la pandemia ha portato gli esercizi pubblici a dover riorganizzare gli spazi interni e a separare le entrate e le uscite dei clienti. Una delle soluzioni più pratiche ed efficaci per farlo in modo flessibile è rappresentata dai nastri segnaletici. Per questo scopo, Intec propone il nuovo Arrotolatore Nastro Segnaletico.

Il nuovo strumento offerto da Intec è un prodotto di semplice concezione, facile da usare e da applicare in qualsiasi condizione, che consente di isolare o interdire eventuali aree, di creare percorsi e delimitare zone vietate al pubblico in pochissimo tempo.

L’Arrotolatore Nastro Segnaletico di Intec pesa appena 2,9 kg, ha un ingombro ridotto, pur avendo un corpo robusto e resistente, e ha una maniglia integrata con cui è facile spostare e trasportare lo strumento all’occorrenza. Nella maniglia, inoltre, sono presenti pratiche asole tramite le quali l’arrotolatore può anche essere fissato al muro, per una soluzione continuativa.

Il nastro segnaletico inserito nell’arrotolatore – largo 48 mm, spesso 0,5 mm e lungo 16 m – è di alta qualità e disponibile nella doppia versione bianco-rosso, per indicare divieti, e giallo-nero per segnalare eventuali pericoli. Il nastro segnaletico assicura elevata visibilità ed efficacia e costituisce una soluzione economica ideale in ogni occasione sia necessario limitare un accesso o dividere un’area.

La parte terminale del nastro consiste in una pratica chiusura a fibbia: in questo modo, il nastro può essere agganciato sia su di sé, sia su altri supporti come, per esempio, il gancio che viene fornito con lo strumento. Tale gancio è disponibile sia nella versione a tassello, per una delimitazione più continuativa e stabile nel tempo, sia magnetica, per un impiego più flessibile e legato alle circostanze.

L’Arrotolatore Nastro Segnaletico di Intec è idoneo sia a impieghi all’interno, sia all’esterno, in quanto resistente a un range di temperature che va da -20°C a + 50°C. Può essere quindi una soluzione pratica per i mezzi che effettuano assistenza stradale, che potrebbero trovarsi a dover segnalare un incidente e a proteggere la zona. Ma l’arrotolatore si dimostra uno strumento molto valido anche per officine, carrozzerie e ogni altra tipologia di punto vendita, che hanno la necessità di creare percorsi di entrata e uscita dalla struttura oppure delimitare un punto in cui, per esempio, è caduto dell’olio e la superficie scivolosa, se non opportunamente indicata e delimitata, rischia di costituire un pericolo per i clienti. Il nuovo Arrotolatore Nastro Segnaletico proposto da Intec è disponibile sul sito di e-commerce dell’azienda dove, con pochi click, si potrà acquistare il prodotto.

