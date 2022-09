nuovo-bonus-bollette-del-gas-e-corrente-da-600-euro.-ecco-come-riceverlo

Un nuovo bonus dal valore di 600 euro è stato approvato dal governo italiano. Il motivo è sempre lo stesso: aiutare gli italiani a combattere il rincaro del costo della vita con sussidi concreti. Dal 2020 ormai abbiamo assistito all’approvazione di innumerevoli bonus. Lo stato ha infatti elargito quote per facilitare l’acquisto di apparecchi elettronici, o per aiutare le famiglie italiane a concedersi una vacanza in Italia o anche per permettere di affrontare più serenamente l’aumento di luce e gas dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Ed è ancora una volta quest’ultimo lo scopo del nuovo bonus. Vediamo i dettagli.

In questo caso, più che di un bonus, parliamo di un fringe benefit. Si tratta quindi di incentivi che ogni azienda può scegliere di concedere ai propri dipendenti permettendo loro di affrontare determinate spese o per ricevere dei rimborsi. Sicuramente un’iniziativa del genere migliorerebbe la qualità del lavoro e creerebbe un clima di maggior armonia in ambito aziendale. Parliamo infatti di welfare aziendale. Questa nuova iniziativa è ancora una volta incentivata dal Decreto aiuti bis.

La cifra stabilita dal nuovo bonus parte da un minimo di 250 euro fino ad un massimo di 600. Stando alle stime, i fondi a disposizione da elargire arriverebbero ad 81,9 milioni. L’articolo 51 comma 3 del Tuir prevede che la cifra da elargire ai dipendenti non possa superare i 258 euro. Nonostante ciò, lo stato a deciso di aumentare il limite massimo fino a 600 euro. la somma scelta dal proprio datore di lavoro sarà da lui direttamente erogata come un rimborso spese di acqua luce e gas.

Naturalmente i lavoratori non sono tenuti a versare contributi rispetto alla cifra ricevuta tramite bonus. Di conseguenza, non potranno beneficiarne per un aumento pensione. Il denaro ricevuto però potrà essere utilizzato solo per il pagamento delle bollette e non per altri fini. Non sappiamo però se il nuovo governo in carica manterrà tali misure. La decisione spetta soltanto ad esso. Potrebbe lasciare tutto invariato o pensare ad un nuovo modo per aiutare gli italiani a fronteggiare il rincaro della vita. Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Nuovo bonus bollette del gas e corrente da 600 euro. Ecco come riceverlo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.