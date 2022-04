Nuovo bonus mobilità: un mese per richiedere la detrazione dalle tasse

Nuovo bonus mobilità per gli italiani, ma questa volta con regole più stringenti. Si tratta di 750 euro (importo massimo) a sostegno dell’acquisto di bici e monopattini elettrici, ma anche per spingere i servizi di sharing mobility. La richiesta può essere inviata entro il 13 maggio. Si tratta di un credito di imposta riconosciuto nella misura massima di 750 euro a coloro che hanno sostenuto spese per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita ed elettriche, veicoli per la micromobilità elettrica – monopattini, hoverboard e segway – o hanno usato servizi di sharing mobility fra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020. Nel caso si acquisti un mezzo di mobilità sostenibile, ovvero con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, il bonus si applica anche all’usato, a patto che se ne sia consegnato un altro per la rottamazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia.

L’incentivo punta naturalmente a promuovere il trasporto sostenibile nelle città. La domanda deve essere inviata telematicamente utilizzando il servizio web dell’Agenzia delle Entrate , che chiarisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza, verrà resa nota la percentuale di credito d’imposta spettante a ogni richiedente, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni di euro.

