nuovo-decreto-sulle-piante-officinali:-assente-la-canapa-industriale

Con la firma da parte del ministro alle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, avvenuta lo scorso 12 gennaio, cambiano le regole per far crescere e trasformare le erbe officinali in prodotti di consumo cosmetici e alimentari.

Perché si concretizzi e si chiarisca cosa cambierà per le aziende italiane di un settore in crescita che conta circa 3000 imprese su tutto il territorio nazionale, bisogna aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fa sapere il Mipaaf, il Ministero alle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il nuovo decreto mira a definire l’elenco delle piante officinali coltivate, al quale dovrebbero essere aggiunte alcune specie. Verranno, inoltre, definiti criteri di raccolta e di trasformazione di quelle spontanee (per esempio, la valeriana e il timo), per le quali è necessario garantire maggiore tutela della biodiversità. Un altro degli obiettivi è quello di fornire formazione adeguata così da evitare i danni all’ambiente provocati dai raccoglitori improvvisati.

Photo by Angèle Kamp on Unsplash

Il nuovo decreto riserva poi una nuova attenzione per lo sviluppo dell’economia circolare e agli investimenti che dovrebbero favorire l’occupazione giovanile nella filiera primaria.

Nessuna novità , invece, in merito alla tanto dibattuta questione della canapa industriale, per cui si attendevano provvedimenti, che però non sono arrivati, come sottolinea Agrinsieme, il coordinamento che riunisce Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari: “Lo schema di decreto interministeriale che recepisce quanto disposto dagli artt.1 e 3 del decreto legislativo n.75/2018, Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, è un passo importante per il settore delle erbe officinali che attendeva da tempo il completamento del percorso normativo dedicato. Tuttavia, come Coordinamento, esprimiamo rammarico per il fatto che il Testo non preveda in modo specifico l’uso officinale dell’infiorescenza di canapa industriale”.

Agrinsieme evidenzia come l’assenza di modifiche del decreto volta a valorizzare pienamente le piante di Cannabis Sativa L. a basso THC in ambito officinale, sia stata un’occasione persa per “fare chiarezza sul piano normativo e di dare una spinta propulsiva a un comparto che ha tutte le potenzialità, a livello agricolo e di trasformazione, di attrarre risorse e investimenti, creando occupazione, specie giovanile”.

“Auspichiamo – conclude il Coordinamento – che in tempi brevi ci sia la volontà di fare chiarezza sugli usi dell’infiorescenza di canapa industriale, per dare certezza agli operatori del settore”.

L’articolo Nuovo decreto sulle piante officinali: assente la canapa industriale proviene da The Map Report.