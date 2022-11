Nuovo punto vendita aziendale per Solaria-Azienda Agricola Boccea

In vendita, tutti i prodotti biologici e biodinamici di Azienda Agricola Boccea: carne bovina allevata al pascolo, polli ruspanti, olio extravergine d’oliva, ortaggi di stagione appena raccolti nel vicino orto aziendale, miele millefiori e una nuovissima linea di conserve (passate di pomodoro, ragù di carne, crema di melanzane, di ceci, giardiniera, carciofi sott’olio) realizzate con i prodotti della campagna con ricette di famiglia.

La Bottega Agricola vende anche prodotti complementari di altre realtà laziali che condividono la filosofia aziendale del cibo buono e sano. Ci impegniamo, spiega Anna, il volto dell’imprenditrice dietro a questa storia 100% naturale, nella commercializzazione dei prodotti a km 0 e riteniamo che questo approccio sia l’unico veramente ragionevole per la sostenibilità ambientale ed economica delle aziende agricole che vogliono perseguire la produzione di alimenti di qualità e curare e migliorare il proprio territorio. I prodotti sono stati scelti con cura dopo aver visitato le aziende e parlato con i produttori. Nella Bottega Agricola Solaria sono infatti presenti una piccola selezione di vini naturali e bio, formaggi, salumi, pane, pasta frutta fresca e secca e tante altri prodotti buoni e sani.

Solaria-Azienda Agricola Boccea non vuol rimanere distante dalle persone, al contrario, vuole comunicare e raccontare e l’apertura della bottega agricola è solo il primo passo per far conoscere ed apprezzare ai clienti come si fa il cibo che arriva in tavola, che aspetto ha in natura, la stagionalità, i processi, le gioie e le difficoltà che l’agricoltore incontra, cosa vuol dire rispettare il benessere degli animali, cercare e perseguire concretamente la sostenibilità ambientale attraverso impegno e cura costanti nel tempo per concretizzare quella che è la parola d’ordine dell’azienda per citare Wendel Berry “mangiare è un atto agricolo”.

Per coloro che lo desiderano, sarà possibile visitare l’azienda e vedere i bovini al pascolo, l’orto, il pollaio, le arnie, l’uliveto, immergendosi in un paesaggio incontaminato, tipico della campagna romana, previo appuntamento. La bottega agricola è aperta con il seguente orario: il martedì (14-18), dal mercoledì al venerdì (10-13 e 14-18), il sabato (9.30-13.30).

CONTATTI

Via di Boccea, 1321 – 00166 Roma

www.agricolaboccea.it

TEL. 0661597316

clienti@agricolaboccea.it

La Storia

Negli anni ’50 Elia Federici si innamorò di questa terra: 270 ettari di boschi, valli e coltivazioni di cereali, foraggi ed olive. Fondò l’azienda ed allevava mucche da latte e da carne grazie al lavoro e all’impegno di cento famiglie che vivevano qui. Nel 1999 venne rilevata da Anna, sua nipote. Nel giro di pochi anni, Anna decise di trasformarla prima in un’azienda agricola biologica e poi in biodinamica, e di seguire i principi dell’agroecologia. Questo vuol dire fare agricoltura all’interno di un sistema ecologico, in sintonia con i cicli della natura, per generare un ecosistema resiliente, senza l’uso di chimica e di antibiotici. L’essere umano come parte di un ecosistema.

Entrare in Solaria – Azienda Agricola Boccea è voler tornare indietro nel tempo, per immergersi nella dolcezza della campagna romana tanto amata da Goethe e più volte dipinta nei suoi quadri. Una natura incontaminata in cui coesistono habitat diversi: filari di ulivi, colline, boschi, corsi d’acqua ed una ricca vegetazione.

È in questa oasi di bellezza e benessere che vivono in libertà gli animali, crescono gli ulivi, si coltiva l’orto, i legumi ed i cereali.

