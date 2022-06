Nuovo reality delle corna al posto di Temptation Island. Ecco cosa Maria de Filippi si è inventata per l’Estate Mediaset

L’ estate è ormai arrivata e, dunque, il palinsesto Mediaset è caratterizzato da repliche, programmi estivi e, fino a due anni fa, dall’iconico Temptation Island. Come tutti sanno, però, l’anno scorso l’azienda di produzione di Maria De Filippi, la Fascino PGT, ha fatto fuori il programma. Anche quest’anno, il pubblico dovrà fare a meno delle storie di coppie in crisi, delle corna e di tradimenti. Piersilvio Berlusconi, però, insieme alla De Filippi ha pensato ad un altro programma con cui poter accontentare i telespettatori.

Il cosiddetto ‘trash’ o le varie storie di corna e tradimenti incuriosiscono sempre i telespettatori, soprattutto nel periodo estivo dove ognuno è alla ricerca di leggerezza e divertimento. Nonostante l’amaro addio al programma tanto amato come quello di Temptation Island, Mediaset per quest’estate ha deciso ugualmente di accontentare il suo pubblico con un nuovo format.

Si tratta del famoso programma di Mtv, Ex on the beach. Ebbene, Berlusconi ne ha acquistato i diritti non per produrre una nuova edizione bensì per mandare in onda le repliche. Come si legge dal profilo instagram di Mediaset Infinity, il reality andrà in onda sulla piattaforma streaming dal 22 giugno con la prima edizione. Quest’ultima è stata girata nel 2018 e condotta da Elettra Lamborghini. Le altre due stagioni, invece, sono state condotte da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Il programma di Mtv è basato sul format britannico Ex on the Beach – La rivincita degli ex. Tratta di otto single che vengono ospitati in una località esotica per conoscersi e trovare il nuovo amore, ma poco alla volta arriveranno i loro ex a scombinare i piani e pronti a scavare nel passato di ognuno di loro. La stagione che andrà in onda su Mediaset Infinity sarà composta da otto episodi e la location sarà una meravigliosa villa a Pattaya, in Thailandia.

Tra gli otto concorrenti ritroveremo alcuni che, successivamente, hanno partecipato ad altri programmi Mediaset. Tra cui: Andrea Zolli, tentatore a Temptation Island e corteggiatore a Uomini e Donne; Jessica Ferrara, corteggiatrice a Uomini e Donne; Yuri Rambaldi, naufrago de L’isola dei famosi 2019. Voi che ne pensate di questo nuovo show? Fatecelo sapere commentando con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguiteci su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

