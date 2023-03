Nupes : « Nous n’avons plus le temps ni le luxe de nous affronter au moment où les bouleversements qui s’annoncent vont éprouver notre cohésion sociale »

Face à la montée du Rassemblement national et aux réticences de certains secteurs socio-économiques sur les questions climatiques, la gauche et les écologistes n’ont pas d’autre choix que de rester unis, estime un collectif de députés du groupe Ecologiste-Nupes, dont Sandrine Rousseau et Aurélien Taché, dans une tribune au « Monde ».

pappa2200