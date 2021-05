nursing-now,-kate-middleton-ringrazia-gli-infermieri:-“svolgete-un-lavoro-incredibile”

La duchessa di Cambridge ha registrato un video messaggio per la chiusura della campagna tirennale.

«Anche se non possiamo essere insieme di persona durante questa chiusura della campagna Nursing Now, voglio congratularmi moltissimo per l’incredibile lavoro che avete svolto negli ultimi tre anni». Così Kate Middleton, in un video messaggio che celebra la conclusione della campagna triennale Nursing Now, da lei patrocinata, ringrazia il personale infermieristico per gli sforzi durante la pandemia di coronavirus.

«Quando Nursing Now è stato lanciato, nel 2018, non potevamo sapere quanto la dedizione al lavoro e la cura infinita degli infermieri sarebbero state testate, necessarie e apprezzate – prosegue la duchessa di Cambridge –. Il Covid-19 ha evidenziato il ruolo vitale svolto dagli operatori sanitari, sui quali tutti noi possiamo fare affidamento. Un ruolo reso ancora più straordinario alla luce degli enormi sacrifici personali chiesti a tutti voi durante la pandemia».

E ancora: «Sono stati gli anni più duri, e il mio sentito ringraziamento va a voi e ai vostri colleghi in tutto il mondo per l’incredibile lavoro che svolgete ogni giorno. Questo video mostra parte del lavoro straordinario che Nursing Now ha svolto negli ultimi tre anni per sviluppare la fiducia, la formazione e il potenziale di leadership di oltre 30mila infermieri e ostetriche in tutto il mondo».

Fonte: Nurse Times

Ultimi articoli pubblicati