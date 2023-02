‘Kurti pranon marrëveshje ‘take it or leave it’. Kështu pranojnë veç njerëzit e shantazhuar…Kurti është i shantazhuar nga dëshira për të mos lënë pushtetin”.

Kështu ka deklaruar Nol Nushi nga radhët e Partisë Socialdemokrate (PSD).

I ftuar në “FIVE” të RTV Dukagjini, Nushi ka thënë se është paradoksale se si kryekundërshtuesi i Asociacionit e pezulloi formimin e saj për 10 vjet e i njëjti tashmë ka përsipër vendimin.

“Unë konsideroj që opozita e atëhershme me atë kundërshtim e ka pezullu Asociacionin për 10 vjet dhe paradoksi është që, kryekundërshtuesi i saj me u bë kryeministër me 51 përqind të votave…”, ka deklaruar ai.

Si shumë të tjerë, Nushi kujton deklaratat e dikurshme të kreut të ekzekutivit.

“Thoshte zoti Kurti se tjerët e kanë nënshkru se kanë qenë të shantazhuar. Për shkak të korrupsionit e për shkak të Gjykatës Speciale. Ky për çka është i shantazhuar?. Cili është ai shantazh që po bëjka Kurtin të pranojë Asociacionin e ky spo dojka? Çfarë shntazhi është?”, ka thënë ai.

Ndonëse marrëveshjet për Asocacionin u arritën në vitet 2013 dhe 2015, ishte Gjykata Kushtetuese, ajo e cila tha se marrëveshja e fundit nuk ishte në harmoni të plotë me Kushtetutën.

Serbia vazhdon të insistojë në themelimin e Asociacionit, por Qeveria e Kosovës e kundërshton një Asociacionin njëetnik, i cili, sipas saj, do të mund të krijonte një nivel të ri të pushtetit.

Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, u takuan më 27 shkurt në Bruksel, me ç’rast, u pajtuan se nuk kanë më nevojë të diskutojnë për propozimin evropian për normalizimin e raporteve në mes dy vendeve. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka thënë se Asociacioni i Komunave me shumicë serbe është obligim që duhet të zbatohet, dhe si rrjedhojë, janë diskutimet për Asociacionin, ato që duhet të nisin menjëherë.

The post Nushi: Kurti pranon marrëveshje “merre ose leje”, kështu pranojnë veç njerëzit e shantazhuar appeared first on Dukagjini.

The post Nushi: Kurti pranon marrëveshje “merre ose leje”, kështu pranojnë veç njerëzit e shantazhuar appeared first on Dukagjini.

pappa2200