Nutrição e estética: o que a ciência comprova?

A busca pela estética corporal vem aumentando significativamente, principalmente no público feminino. Cabelos, unhas, pele, peso ideal… São algumas das maiores queixas encontradas em atendimento clínico. A nutrição é essencial para esses cuidados e a ciência vem comprovando cada vez mais a influência de determinados compostos nutricionais na promoção eficaz da saúde da pele, cabelos e unhas. Neste fim de semana, estarei no CONBRAN – XXV Congresso Brasileiro de Nutrição ministrando uma aula sobre o papel das gorduras da dieta na promoção da saúde e beleza, focando em estética corporal e como os nutrientes e fitoquímicos atuam nesses cuidados. Vou mostrar tudo nas minhas mídias sociais, não percam! Hoje trouxe um resumo dos principais nutrientes envolvidos na estética:Ômega-3: ação anti-inflamatória eficaz para minimizar e reduzir os nódulos de gordura na celulite e processos inflamatórios associados a perda de cabelo e enfraquecimento de unhas;

Prebióticos e probióticos: melhoram da saúde intestinal que tem relação com a modulação anti-inflamatória e melhora da absorção de nutrientes;

Carboidratos de baixo índice e carga glicêmica: estabilidade dos níveis glicêmicos e insulinêmicos, prevenindo a deposição de gordura corporal, fator envolvido na fisiopatologia da celulite;

Silício: importante elemento estrutural do tecido conjuntivo, responsável pela normalização do metabolismo e da divisão celular, eficaz para estabilizar as células da pele, cabelos e unhas;

Colágeno: principal proteína que confere estrutura e estabilidade na pele, cabelos e unhas, melhorando sua aparência e uniformidade.Vamos cuidar da alimentação para ter os resultados esperados com mais saúde e eficácia!

