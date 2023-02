Nutricionista aponta benefícios de suplementos e vitaminas em cápsulas softgel

Tecnologia avançada e design especial fazem com que as cápsulas sejam mais fáceis de engolir e melhorem a absorção dos componentes, entre outros benefícios Um estudo observacional realizado em cinco cidades de São Paulo, durante dois anos, observou que mulheres e jovens relatam, com maior frequência, sentirem dificuldade em engolir medicamentos devido ao seu formato. Quando associado a sintomas como tosse, dor ou enjoos, essa é uma condição conhecida como disfagia, que, embora seja comum, pode ser combatida com a ingestão de cápsulas com as softgel.

Com a textura de uma gelatina macia, esse modelo de cápsula garante entre seus benefícios, a ingestão dos compostos de uma maneira mais confortável.

“Por serem ‘lisas’, o formato facilita a deglutição, não ‘enroscando’ na garganta ou ‘parando’ na língua”, explica a nutricionista Fernanda Cezário.

Também pensado para facilitar o ato de engolir, o design das cápsulas permite variedade de cor, forma e tamanho, além de ingredientes opcionais, como sabores e aromas.

A textura macia resulta da sua confecção a partir de uma película formada por água, gelatina e um plastificante mole (como glicerina ou o sorbitol), envolvendo os compostos em estado semissólido, líquido, gel ou pasta.

Menos agressão ao estômago

“Das opções de ingestão, a softgel é a que menos agride o estômago por não precisar dos processos digestivos mais agressivos”, afirma a nutricionista.

Fernanda explica que, se existem componentes que demoram muito para diluir no momento da digestão, torna-se necessário mais trabalho estomacal, com maior liberação do ácido clorídrico e tempo de digestão, especialmente para as pessoas com hipersensibilidade.

“Somado ainda com a ingestão de alimentos muito densos, processados ou gordurosos, isso gera uma questão que, em longo prazo, acaba se tornando negativa”, aponta a profissional.

Esse é o caso de tratamentos mensais ou recorrentes, como os feitos por mulheres no período menstrual ou na menopausa, quando é necessária a ingestão contínua de vitamínicos e suplementação.

A fim de facilitar esse processo, marcas que apostam na tecnologia softgel, como a Aliv Nature, focada em desenvolver soluções para o bem-estar e a saúde do brasileiro. Juntas, elas fabricam, entre outros, o Meno Aliv, um suplemento 100% natural, composto por óleo de linhaça, óleo de prímula, óleo de palma, TCM puro, e as vitaminas E, A, K e D, que atuam para auxiliar o corpo da mulher a regular e repor suas necessidades durante as fases de desequilíbrio hormonal.

Cápsulas diferentes das convencionais

As cápsulas softgel também se diferenciam das convencionais por serem consideradas mais biodisponíveis, ou seja, elas liberam com maior velocidade os ativos em solução, aumentando os níveis de absorção. “O rompimento da película [da cápsula] acontece de 3 a 5 minutos, liberando o conteúdo no organismo de forma rápida e eficiente”, destaca a nutricionista.

Com um equipamento especial de fabricação, a tecnologia usada na composição das softgel as torna invioláveis, possibilita maior estabilidade dos compostos altamente solúveis em água e melhora a estabilidade de extratos vegetais, vitaminas e minerais.

Para cada necessidade, uma softgel

Existem três tipos de materiais comumente utilizados no preenchimento das cápsulas softgel:

Os líquidos oleosos, que são substâncias puras;

A solução, que consta de ativo dissolvido em um transportador polietileno glicóis ou outro solvente;

E o ativo suspenso, que é disperso em um transportador como óleo de soja, lecitina como lubrificante e cera de abelha como agente suspensor.

Para que resultem em um produto mais fácil de engolir, as cápsulas softgel podem ter, na composição, gelatina de origem bovina ou suína. Entretanto, hoje existe ainda uma opção de origem vegetal, à base de amido e carragena (substância semelhante à gelatina, de sabor e cor neutros), atrativa para vegetarianos e veganos.

Todas as softgel – a exemplo das cápsulas de Meno Aliv – são inspecionadas quanto à qualidade e, quando armazenadas nas condições recomendadas (uma faixa de temperatura e umidade não superior a 30ºC e 50%), têm garantida a estabilidade e a validade do seu conteúdo.

