Nutricionista para prescrição, coaching como ferramenta!

O emagrecimento é um processo individual e lento, que depende do seu comprometimento! Começo o vídeo de hoje com essa afirmação no intuito de aumentar a conscientização em relação ao “emagrecer com saúde”, na qual é preciso equilibrar um conjunto de fatores que inclui majoritariamente a sua dedicação.Hoje em dia, é muito comum escutarmos a história do “vizinho que emagreceu só com o programa de coaching”, e de pacientes que começam a fazer dietas sem acompanhamento por profissional capacitado. Hoje, vou mostrar as diferenças entre um nutricionista e um coaching, e como os dois profissionais podem se complementar para promover benefícios, quando feito de forma fidedigna.NUTRICIONISTAÉ o profissional habilitado a prescrever dietas e suplementos, avaliando as condições físicas, bioquímicas e sociais de cada pessoa, atrelando seu conhecimento científico ao planejamento dietético individualizado. Um papel essencial do nutricionista é promover educação nutricional e orientar a alimentação, mostrando como os nutrientes atuam no organismo e como o equilíbrio alimentar é essencial para o emagrecimento saudável. COACHINGÉ uma ferramenta caracterizada por técnicas e métodos específicos para conduzir uma pessoa a atingir seus objetivos, de forma a auxiliar os objetivos e caminhos para que o paciente continue na dieta. Os profissionais especializados em Coaching possuem atuação voltada à área comportamental, na qual é importante para reduzir a dificuldade da pessoa em manter a dieta por tempo maior, em busca de adotar como estilo de vida.O atendimento em Coaching não substitui a prescrição de um nutricionista, afinal todo acompanhamento nutricional deve ser feito de forma completa, com análises e estratégias específicas. Os dois profissionais podem complementar o atendimento, e promover subsídios assertivos para o paciente dar seguimento à dieta. É fundamental ressaltar que cada pessoa apresenta sua individualidade bioquímica e necessita de um planejamento personalizado!

