Nuvem ‘gigante’ avança sobre praia do litoral de SP e espanta banhistas; VEJA

O registro de uma nuvem ‘gigante’ em Peruíbe, no litoral de São Paulo, chamou atenção de internautas nesta terça-feira (7). O fenômeno consiste na junção de uma nuvem rolo com uma nuvem prateleira. Há um mês, a região da Baixada Santista tem sido atingida por temporais e descargas elétricas, como na noite da última segunda-feira, quando foram registrados mais de 3,5 mil raios.

O registro da nuvem ‘gigante’ foi feito pelo musicista Marcos Antônio da Costa, de 45 anos, na orla do bairro Stella Maris. “A praia estava lotada e todo mundo começou a correr. Quando olhei, estava vindo a nuvem”. O registro foi feito no último domingo (5).

Segundo a meteorologista Heloisa Pereira, as nuvens rolo são formadas por ventos que sopram em direções contrárias. Ela explica que essas ocorrências são raras no Brasil e, quando acontecem, costumam ser no litoral sul e sudeste. Segundo a especialista, o fenômeno tem relação com a aproximação de frentes frias.

Já a característica das nuvens prateleira são os quilômetros de extensão. O consultor em Climatologia, Astronomia e Geologia da ONG Amigos da Água Rodolfo Bonafim pontua que ela “representa perigo”, principalmente em relação ao vento.

Tempestade com mais de 3,5 mil raios atingiu a Baixada Santista nesta segunda-feira (6)

