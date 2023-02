Nuvem gigante ‘cobre’ o céu do litoral de SP e temporal causa uma série de transtornos; VÍDEO

Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para chuvas intensas e contínuas na região. Nuvem ‘gigante’ se aproxima do litoral de SP e assusta moradores

Uma nuvem ‘gigante’ cobriu o céu e trouxe uma tempestade ao litoral de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (15). Ao g1, o especialista em climatologia Rodolfo Bonafim disse se tratar de uma “cúmulos-nimbos”, tipo de nuvem que é ‘acompanhada’ por raios, chuva, vento e granizo.

Ela trouxe um temporal à região e causou diversos transtornos em Santos (SP), que registrou quedas de árvores e semáforos apagados. Algumas tendas armadas nas praias caíram e mesas e cadeiras foram arrastadas. Outro registro, em vídeo, foi feito no bairro Enseada, em Guarujá (SP). (veja acima)

Temporal derruba árvores em Santos, no litoral de SP

Bombeiros tiveram trabalho com a remoção de troncos caídos no meio das vias em Santos (SP)

Previsão

Nuvem ‘gigante’ cobriu o céu de Santos (SP) nesta quarta-feira (15)

Vanessa Rodrigues/A Tribuna Jornal

De acordo com o site Climatempo, a previsão do tempo para a cidade é de pancadas de chuva durante esta tarde e também à noite.

Ainda segundo o instituto, a variação de temperatura no local é de 10ºC, com a mínima de 25ºC e a máxima de 35ºC. Há também a previsão de 67% de chance para chuvas de 10 milímetros no município.

Defesa Civil de SP emite alerta

Nuvem ‘cobriu’ o céu em Santos, no litoral de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (15)

Vanessa Rodrigues/A Tribuna Jornal

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas intensas e contínuas no litoral paulista. Segundo o órgão, as chuvas podem ser acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, a região da Baixada Santista pode totalizar acumulado de 55mm entre as datas. O órgão acrescentou que, no local, devem ocorrer descargas elétricas e fortes rajadas de ventos, além de pontos de alagamentos e enxurradas.

