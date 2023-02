Nuvem gigante e carregada de raios é filmada sobre o mar antes de tempestade atingir litoral de SP com rajadas de até 139 km/h

Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para chuvas intensas e contínuas na região. Nuvem gigante e carregada de raios é filmada sobre o mar em direção a Santos

Uma nuvem ‘gigante’ e carregada de raios foi filmada sobre o mar do litoral de São Paulo e se aproximou rapidamente das cidades da Baixada Santista. De acordo com os sensores da Praticagem [organiza a movimentação de navios], os ventos atingiram uma velocidade média de 60 km/h durante 10 minutos, com rajadas de 139 km/h. A Defesa Civil de Santos (SP) informou, em nota, que os morros estão em estado de observação e que as encostas são monitoradas.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Assim que a tempestade chegou à cidade, trazendo forte chuva e rajadas violentas de vento, árvores caíram; a energia foi afetada em alguns pontos, com semáforos apagados e moradias sem luz; o Porto de Santos teve a navegação interrompida das 16h30 às 17h de quarta-feira (15), entre outras ocorrências, como queda de tendas nas praias e de carrinhos de ambulantes.

Raio é filmado em cúmulo-nimbo antes de tempestade atingir as cidades da Baixada Santista

Reprodução

Ao g1, o especialista em climatologia Rodolfo Bonafim disse que a nuvem registrada é uma cúmulo-nimbo, comumente ‘acompanhada’ por raios, chuva, vento e granizo. Neste caso, foram registradas as fortes chuvas, raios e ventos muito fortes.

De acordo com a Prefeitura de Santos, apesar de aproximadamente 13 ocorrências voltadas a quedas de árvores, principalmente nos bairros Aparecida e Boqueirão, ninguém ficou ferido. O Executivo disse, ainda, que equipes vão providenciar a retirada dos galhos e troncos.

Temporal derruba árvores em Santos, no litoral de SP

Matheus Croce/g1 santos

Previsão

De acordo com o Instituto Climatempo, a previsão para as cidades da Baixada Santista nesta quinta-feira é de sol entre nuvens durante a manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperaturas variam de 24ºC a 33ºC.

Chuva forte gera transtornos no litoral de São Paulo nesta quarta

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas intensas e contínuas no litoral paulista. Segundo o órgão, as chuvas podem ser acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo.

O órgão acrescentou que, no local, devem ocorrer descargas elétricas e fortes rajadas de ventos, além de pontos de alagamentos e enxurradas.

Nuvem ‘cobriu’ o céu em Santos, no litoral de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (15)

Vanessa Rodrigues/A Tribuna Jornal

Bombeiros tiveram trabalho com a remoção de troncos caídos no meio das vias em Santos (SP)

Matheus Croce/g1 santos

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Ufficio Stampa