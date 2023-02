Nuvem ‘gigante’ e ‘chuva de raios’ impressionam no litoral de SP; VÍDEOS

Imagens foram registradas em Itanhaém e Peruíbe (SP), que registraram 578 e 309 raios, respectivamente, em 24h. Nuvem rara ‘gigante’ é registrada pela segunda vez em uma semana em Itanhaém, SP

Moradores registraram uma nuvem ‘gigante’ e uma ‘chuva de raios’ momentos antes de um temporal atingir o litoral de São Paulo na noite de quinta-feira (2). As imagens foram gravadas nas cidades de Itanhaém e Peruíbe, respectivamente. De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica, a região da Baixada Santista registrou mais de 2 mil raios nas últimas 24 horas. A Defesa civil estadual já havia publicado um alerta de tempestade para a região no começo desta semana.

O secretário de Comunicação de Itanhaém, Luciano Netto, registrou com um drone o momento em que uma nuvem gigante se aproxima da Praia do Centro. Era por volta das 18h, quando ela se formou, momentos antes de uma tempestade atingir a cidade. “As nuvens se aproximaram rapidamente e ventava muito”, disse.

Era por volta das 18h, quando a nuvem prateleira se formou em Itanhaém, no litoral de SP, no final da tarde de quinta-feira (2).

Luciano Netto

O consultor em Climatologia, Astronomia e Geologia da ONG Amigos da Água, Rodolfo Bonafim, afirma se tratar de uma Shelf cloud, conhecida popularmente como nuvem prateleira, que possui quilômetros de extensão. “Ela representa perigo, principalmente em relação ao vento”, afirma.

Segundo ele, essa nuvem se forma quando uma camada de ar quente sobe rapidamente e se mantém acima do ar frio, um contraste que acontece quando o tempo se encontra instável . “É raro aqui na região do litoral paulista. É mais comum na região Sul do Brasil, [onde] são mais frequentes, porque lá o clima é mais instável”, afirmou Bonafim.

As imagens da nuvem prateleira em Itanhém foram feitas na última quinta-feira (2) foram feitas por meio de um drone.

Reprodução/ Luciano Netto

A Shelf cloud aparece acompanhada de uma nuvem de trovoada, que é justamente por onde saem os raios e acontecem as tempestades.

Na última terça-feira (31), uma nuvem prateleira foi observada em Itanhaém, porém, na Praia do Satélite. O fotógrafo Nícolas Schukkel foi responsável pelas imagens, que também foram feitas com drone. Ele costuma registrar fenômenos da natureza.

‘Chuva de raios’

Moradora registra ‘chuva de raios’ durante temporal em Peruíbe, SP

Na cidade vizinha, Peruíbe, a moradora Silvia Rosana Ferreira registrou imagens impressionantes da forte chuva que atingiu o município no final da tarde e começo da noite de quinta-feira (2). Ela contou ao g1 que estava trabalhando no momento em que diversos raios caíram próximo à casa dela e resolveu gravar a cena com o celular. “Achei lindo”, disse.

No vídeo [veja acima], aparecem raios caindo próximo ao bairro Balneário Flórida. “A chuva com fortes ventos e muitos raios durou mais ou menos uma hora”, explica.

De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT – Centro de Ciência do Sistema Terrestre/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a cidade de Peruíbe registrou 309 raios nas últimas 24 horas. Já Itanhaém, foi o município que mais teve incidência na Baixada Santista com 578.

A Defesa Civil de SP emitiu um alerta para fortes chuvas e rajadas de vento na última terça-feira (31), informando que havia previsão de um acumulado de 100mm para toda a região da Baixada Santista até esta sexta-feira (3).

As imagens foram registradas no Balneário Flórida, em Peruíbe, no litoral de SP, na quinta-feira (2).

Reprodução

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

pappa2200