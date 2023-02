NX Zero em Ribeirão Preto: turnê de reencontro faz show em julho em shopping

Datas dos shows da turnê “Cedo ou Tarde” foram divulgadas nesta quinta-feira (2) pela banda. Apresentação está marcada para o dia 15, no Ribeirão Shopping. A banda NX Zero faz show em Ribeirão

César Ovalle/Divulgação

A turnê de reencontro da banda NX Zero vai passar por Ribeirão Preto (SP) em julho. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (2).

O show na cidade está marcado para o dia 15, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping.

Ainda de acordo com a banda, os ingressos para o show começam a ser vendidos nesta sexta-feira (3) no site oficial da banda, mas os preços ainda não foram revelados.

Di Ferrero, Gee Rocha, Filipe, Conrado Grandino e Daniel Weksler voltam aos palcos com a turnê “Cedo ou Tarde” após uma pausa anunciada em 2017. A estreia é no dia 4 de junho no festival MITA em São Paulo (SP).

Além de Ribeirão e capitais (veja todas as datas e locais aqui), a banda também vai se apresentar em São José do Rio Preto (SP).

