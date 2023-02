NX Zero em Ribeirão Preto: venda de ingressos é liberada ao público; veja valores e como comprar

Turnê “Cedo ou Tarde”, que marca reencontro da banda, passa pela cidade no dia 15 de julho, no RibeirãoShopping. Entradas vão de R$ 80 a R$ 1.440. A banda NX Zero faz show em Ribeirão

Os ingressos para o show da banda NX Zero em Ribeirão Preto (SP) começaram a ser vendidos nesta quinta-feira (9).

A apresentação está marcada para o dia 15 de julho, às 20h, no Centro de Eventos do RibeirãoShopping.

São cinco setores disponíveis aos fãs e as entradas vão de R$ 80 a R$ 1.440.

As vendas são realizadas pelo site do Eventim (clique ao lado para ter acesso), com taxa. Há opção de ingresso social, que tem valor reduzido mediante doação de um quilo de alimento não perecível.

Veja os preços e setores

Premium

Inteira: R$ 160

Meia: R$ 80

Social: R$ 96

VIP Extra

Inteira: R$ 300

Meia: R$ 150

Social: R$ 180

VIP Razões e Emoções

Inteira: R$ 350

Meia: R$ 175

Ingresso Social: R$ 210

VIP Hot Sound

Inteira: R$ 700

Meia: R$ 475

Social: R$ 520

O pacote inclui ingresso, credencial, entrada antecipada ao show, acesso à passagem de som dos artistas, área exclusiva em frente ao palco e pôster comemorativo da turnê com autógrafo dos integrantes da banda.

VIP – Backstage Pizza Party

Inteira: R$ 1.440

Meia: R$ 1.215

Social: R$ 1.260

O pacote inclui ingresso, pizza party com a banda depois do show, foto exclusiva com os músicos, credencial, entrada antecipada ao show, acesso à passagem de som dos artistas, área exclusiva em frente ao palco e pôster comemorativo da turnê com autógrafo dos integrantes da banda.

‘Cedo ou Tarde’

Di Ferrero, Gee Rocha, Filipe, Conrado Grandino e Daniel Weksler voltam aos palcos com a turnê “Cedo ou Tarde” após uma pausa anunciada em 2017. A estreia é no dia 4 de junho no festival MITA em São Paulo (SP).

Além de Ribeirão e capitais (veja todas as datas e locais aqui), a banda também vai se apresentar em São José do Rio Preto (SP).

