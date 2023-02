O Carnaval vem aí! Confira os sete melhores destinos para aproveitar a folia

Litoral, interior ou capital, as opções são diversas para quem quer curtir o feriado São Paulo, fevereiro de 2023 – Já começaram os preparativos para o Carnaval, um dos feriados mais aguardados do ano por muitas pessoas. Sempre à espera de muito sol, diversão e animação, a festa atrai turistas de diversas regiões para curtir esse período, movimentando o turismo nacional.

Com opções para todos os gostos, escolher o destino certo para se juntar aos foliões nem sempre é uma tarefa fácil. Uma boa hospedagem e outras atrações precisam ser levadas em conta antes de viajar. Confira sete opções de cidades para se divertir no Carnaval.

Fortaleza

Sendo um dos principais destaques do Nordeste, a capital cearense atrai a atenção do público com a essência do verão e a beleza de suas praias. Após dois anos de suspensão devido a pandemia, o Carnaval volta às ruas de Fortaleza, nos tradicionais pontos turísticos, como Praia de Iracema, Av. Domingos Olímpio, Mercado dos Pinhões, Passeio Público e Praça da Gentilândia, entre outros locais.

Fortaleza é o destino ideal também para quem curte o Carnaval em família. Além disso, terá a oportunidade de cair na folia ao ritmo de forró, baião e xote, tocados em blocos de rua famosos. A cidade também oferece opções de passeios, praias exuberantes e locais para descansar e apreciar belas paisagens.

Onde se hospedar: Bourbon Fortaleza Hotel – (85) 3466-7100 – Av. Beira Mar, 2340 – Meireles, Fortaleza

O Bourbon Fortaleza está em uma localização privilegiada

Rio de Janeiro

Considerado um dos maiores eventos do país e conhecido internacionalmente, o carnaval carioca é um dos mais agitados, atraindo foliões de todos os tipos em celebrações que vão desde os tradicionais blocos de rua como o Cordão da Bola Preta e o Monobloco, passando por bailes cheios de glamour, até os desfiles de grandes escolas de samba como Mangueira, Portela e Salgueiro. O Sambódromo da Marquês de Sapucaí é o coração da festa na cidade e uma atração essencial para os apaixonados pelo Carnaval.

Onde se hospedar: Bourbon Rio de Janeiro | Barra da Tijuca Residence – (21) 3622-4600 – Av. Malibu, 1355 – Barra da Tijuca, RJ

São Paulo

O Carnaval da maior metrópole do país é marcado por uma programação repleta de pluralidade e blocos nos quatro cantos da cidade. De acordo com a prefeitura da capital, a festa deve receber mais de 15 milhões de pessoas nas ruas em 2023. Nos últimos anos, tornaram-se famosos bloquinhos com músicas para todos os gostos, como o funk do Bloco da Favorita e até mesmo o Bloco Emo.

Na região do Ibirapuera haverá diversos blocos de rua já consolidados como o famoso Galo da Madrugada, Bloco da Pabllo e Bicho Maluco Beleza, em homenagem ao cantor Alceu Valença. Próximo à concentração de alguns desses blocos está localizado o Bourbon Ibirapuera, uma ótima opção de hospedagem. Os foliões também podem aproveitar para assistir aos desfiles das principais escolas de samba de São Paulo no Sambódromo do Anhembi e comprovar que a cidade está longe de ser o túmulo do samba. O Rio Hotel by Bourbon São Paulo Barra Funda fica a menos de dois quilômetros do local dos desfiles.

Onde se hospedar: Bourbon Ibirapuera Convention Hotel – (11) 5091-2330 – Av. Ibirapuera, 2927 – Moema, SP

Rio Hotel by Bourbon São Paulo Barra Funda – (11) 3393-6000 – Av. Marquês de São Vicente, 77 – Barra Funda, SP

Santos

A cidade mais famosa do litoral paulista possui diversos espaços históricos que resgatam a tradição de brincar o Carnaval nas ruas e nos bailes de máscaras da Praça Mauá. Neste ano, a prefeitura realizará o primeiro “Carnacentro”, evento carnavalesco que irá animar o centro histórico da cidade entre os dias 17 a 21 de fevereiro. Além da folia, é possível explorar diversos atrativos turísticos da Baixada Santista, como o tour das praias, Museu do Mar, Museu Pelé e o Aquário Municipal.

Onde se hospedar: Bourbon Santos Convention Hotel – (13) 3208-6400 – Av. Mal. Floriano Peixoto, 42 – Gonzaga, Santos

Belo Horizonte

Mesmo fora do eixo Rio-São Paulo, o carnaval da capital mineira é um dos mais animados do país. O primeiro carnaval ocorreu em 1897 e foi se fortalecendo a cada ano. Com estilo próprio de blocos caricatos, a festa arrasta multidões pelos bairros de Belo Horizonte. Além disso, a programação carnavalesca se estende até o dia 26 de fevereiro. A expectativa é que 5 milhões de foliões encham as ruas de BH com cores, diversidade e alegria.

Onde se hospedar: Bourbon Belo Horizonte Savassi Hotel – (31) 3268-3800 – Av. Afonso Pena, 3761 – Serra, BH

Atibaia

Aproveitar a folia em um dos melhores resorts do país é uma ótima opção de diversão para a família. Com uma programação especial para o Carnaval, o Bourbon Atibaia Resort preparou atrações como noites de folia, micareta com trio elétrico, escola de samba e até uma matinê infantil. Os hóspedes ainda contarão com uma agenda repleta de atrações com espetáculos teatrais, shows de mágica e muita música brasileira. A programação ocorre entre os dias 17 e 21 de fevereiro.

Além da programação de Carnaval , o Bourbon Atibaia Resort possui espaços que proporcionam uma experiência completa de lazer, como piscinas externas e internas, paredão de escalada, stand de arco e flecha, quadras de tênis e de beach tennis, campos de futebol, SPA, academia, sauna e muito mais.

No dia 18 ocorrerá a segunda edição do café da manhã temático com a Turma da Mônica. Os personagens mais queridos do país estarão presentes e farão interações animadas com toda a família durante o evento especial, além de incentivar os pequenos a uma boa alimentação logo pela manhã .

Serviço: Bourbon Atibaia Resort – (11) 4414-4700. – Rod. Fernão Dias, Km 37,5 – Jd. Boa Vista, Atibaia

O Bourbon Atibaia Resort possui uma completa estrutura de lazer

Foz do Iguaçu

O Carnaval na Tríplice Fronteira é o destino ideal para quem busca vivenciar o melhor das tradições carnavalescas de outros países. A festa fica ainda mais animada no Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort, que terá uma série de atrativos para todos, entre elas a Festa Sunset com música ao vivo na piscina, apresentações de tango ao ar livre no estilo argentino, aulas de dança com os clássicos do Axé Music, entre outros.

Já as crianças poderão se divertir em diversas atividades, entre elas os brinquedos infláveis, trio elétrico com a Turma da Mônica, oficinas de máscara infantil e matinê com desfiles de fantasia para toda a família. Além das atrações de Carnaval, o Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort possui ambientes ideais para garantir o descanso do feriado como campo de futebol, quadra de areia para beach tennis, trilhas ecológicas, SPA, salão de jogos, entre outros.

Serviço: Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort – (45) 3521-3900 – Av. das Cataratas, 2345 – Vila Yolanda, Foz do Iguaçu

Localizado a apenas 12 km das Cataratas, o resort está em uma reserva de mata nativa

